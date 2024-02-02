Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану і як це зробити
Під час воєнного стану виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків обмежений. Однак є й ті, хто мають таке право.
Для виїзду за кордон усім чоловікам у віці від 18 до 60 років необхідно мати при собі необхідні документи.
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Для того, щоб виїхати за кордон, усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку в ТЦК та СП.
Хто з чоловіків наразі може виїхати за кордон
- Чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров'я.
- Тимчасово непридатні чоловіки.
- Чоловіки, які мають троє і більше дітей віком до 18 років.
- Батьки-одинаки, які мають неповнолітню дитину.
- Військовозобов'язані чоловіки, які мають групу інвалідності.
- Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми.
- Військовозобов'язані чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном, за умови відповідної позначки у паспорті.
- Військові, які потребують лікування чи реабілітації, або ж їдуть на навчання за кордон.
- Водії. що мають ліцензію на міжнародні перевезення та волонтери.
- Працівники залізниці та моряки, які працюють на міжнародних рейсах.
- Спортсмени та діячі культури після отримання відповідних дозволів.
Хто може користуватися послугами дипломатичних установ за кордоном
За кордоном українці у віці від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами, можуть скористатися послугами в дипломатичних установах тільки за наявності військово-облікових документів.
Винятком є оформлення посвідчення на повернення в Україну, оформлення спадщини або документів на дітей, якщо один із батьків іноземець. Також заяви до дипвідомства можуть подавати арештовані, затримані чи позбавлені волі за кордоном.