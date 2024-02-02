Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и как это сделать

Во время военного положения выезд за границу для военнообязанных мужчин ограничен. Однако есть и те, кто имеют такое право.

Для выезда за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо иметь при себе необходимые документы.

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Для того, чтобы выехать за границу, всем мужчинам от 18 до 60 лет необходимо дополнительно предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета в ТЦК и СП.

Кто из мужчин сейчас может выехать за границу

Мужчины, сняты с воинского учета по состоянию здоровья.

Временно непригодные мужчины.

Мужчины, которые имеют трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Отцы-одиночки, которые имеют несовершеннолетнего ребенка.

Военнообязанные мужчины, которые имеют группу инвалидности.

Мужчины, которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.

Военнообязанные мужчины, которые имеют постоянное место жительства за рубежом, при условии соответствующей отметки в паспорте.

Военные, которые нуждаются в лечении или реабилитации, или едут на обучение за границу.

Водители. имеющие лицензию на международные перевозки и волонтеры.

Работники железной дороги и моряки, которые работают на международных рейсах.

Спортсмены и деятели культуры после получения соответствующих разрешений.

Кто может пользоваться услугами дипломатических учреждений за рубежом

За рубежом украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, могут воспользоваться услугами в дипломатических учреждениях только при наличии военно-учетных документов.

Исключением является оформление удостоверения на возвращение в Украину, оформление наследства или документов на детей, если один из родителей иностранец. Также заявления в дипведомство могут подавать арестованные, задержанные или лишенные свободы за рубежом.