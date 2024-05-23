У ГУР відповіли, чи зміниться співпраця Росії з Іраном після смерті Раїсі

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, як смерть Ібрагіма Раїсі вплине на стосунки Ірана та Росії. Саме іранські "Шахеди" масово закупають росіяни, видаючи їх за власну розробку "Ґєрань".

Росіяни купують зброю у своїх союзників – в Ірані та КНДР. Із грудня 2023 року окупанти закупили понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами – такі дані навів представник США при ООН Роберт Вуд.

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Що буде після смерті Раїсі

В Ірані складна, специфічна, своєрідна система організації влади. За результатами буде видно відповідні зміни,

– лаконічно сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Тим часом Північна Корея продовжує постачати Росії зброю. Це передусім снаряди та боєкомплекти. Але постачання важкої бронетехніки не зафіксовано: в окупантів достатньо старої радянської бронетехніки. Росіян зараз цікавить її розконсервація та модернізація.

Що зараз відбувається в Ірані

Експерти теж упевнені, що від загибелі Раїсі нічого не зміниться, адже політичний курс країни визначав не він, а верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Фігуру Раїсі можна порівняти з російським прем'єр-міністром Міхаілом Мішустіним.

Від виборів президента Ірану 28 червня також не чекають змін.

В Ірані звинуватили США в загибелі Раїсі. Мовляв, його "вбили" санкції проти Ірану, оскільки американці не поставляли комплектуючі для вертольотів.

Очільник МЗС Росії Сєрґєй Лавров підтримав ці звинувачення. Ба більше – натякнув, що те саме може статися і в Росії, бо там теж діють санкції. Мовляв, можуть загинути російські мирні громадяни, які літатимуть на застарілих літаках.

Утім, літакопад у Росії може статися і без "допомоги" США. У великому дослідженні 24 Каналу сказано про те, що росіяни самі безвідповідально ставляться до суден і не дотримуються вимог безпеки, тож нестача деталей тут ні до чого.