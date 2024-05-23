Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Розвідка володіє інформацією, що ворог буде продовжувати і далі використовувати тему падіння літака Іл-76 під Бєлгородом для проведення ІПСО, тиску всередині країни та дискредитації України за кордоном.

"Орієнтовно на липень певні дії з боку так званого Слідчого комітету Росії заплановані. Вони намагатимуться сфальсифікувати докази. Одразу після падіння літака, росіяни поставили завдання своїм підрозділам шукати уламки, зокрема, ракет Patriot на тимчасово окупованих територіях, аби ліпити якусь доказову базу. Поки що ліпиться погано, інакше вже була б активність з їхнього боку", – сказав Юсов.

Крім того, росіяни будуть намагатись використати теракт у ТЦ "Крокус" у Підмосков'ї, намагаючись притягнути до нього Україну.

"В цьому немає жодної логіки. Але росіяни будуть намагатись розхитувати ситуацію всередині, питання пропаганди делегітимізації української влади. Ворог буде продовжувати працювати над цим", – заявив представник ГУР.

Що відомо про падіння ІЛ-76