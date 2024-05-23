В ГУР ответили, изменится ли сотрудничество России с Ираном после смерти Раиси

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, как смерть Ибрагима Раиси повлияет на отношения Ирана и России. Именно иранские "Шахеды" массово закупают россияне, выдавая их за собственную разработку "Герань".

Россияне покупают оружие у своих союзников – в Иране и КНДР. С декабря 2023 года оккупанты закупили более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами – такие данные привел представитель США при ООН Роберт Вуд.

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Что будет после смерти Раиси

В Иране сложная, специфическая, своеобразная система организации власти. По результатам будут видны соответствующие изменения,

– лаконично сказал Юсов в эфире телемарафона.

Между тем Северная Корея продолжает поставлять России оружие. Это прежде всего снаряды и боекомплекты. Но поставки тяжелой бронетехники не зафиксированы: у оккупантов достаточно старой советской бронетехники. Россиян сейчас интересует ее расконсервация и модернизация.

Что сейчас происходит в Иране

Эксперты тоже уверены, что от гибели Раиси ничего не изменится, ведь политический курс страны определял не он, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Фигуру Раиси можно сравнить с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

От выборов президента Ирана 28 июня также не ждут изменений.

В Иране обвинили США в гибели Раиси. Мол, его "убили" санкции против Ирана, поскольку американцы не поставляли комплектующие для вертолетов.

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал эти обвинения. Более того – намекнул, что то же самое может произойти и в России, ведь там тоже действуют санкции. Мол, могут погибнуть российские мирные граждане, которые будут летать на устаревших самолетах.

Впрочем, самолетопад в России может произойти и без "помощи" США. В большом исследовании 24 Канала сказано о том, что россияне сами безответственно относятся к судам и не соблюдают требования безопасности, так что нехватка деталей здесь ни при чем.