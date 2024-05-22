Сейчас серьезных проблем для сотрудничества России и Ирана нет. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Кардинальных изменений не будет

Игорь Яковенко отметил, что политический курс Ирана определял не Ибрахим Раиси. Там он выполнял примерно такую же роль, как в России премьер-министр Михаил Мишустин. Основной политический курс зависит от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Кроме того, не знаю, кто заменит Раиси. Выборы президента еще впереди. Сейчас исполняющий обязанности Мохаммад Мохбер, который выполнял ключевую роль в обеспечении России оружием. Поэтому есть некоторые сомнения, что здесь могут произойти резкие изменения. Серьезных проблем для сотрудничества этих двух диктатур я не вижу,

– считает он.

Выборы президента Ирана состоятся 28 июня. Российский оппозиционер предположил, что, вероятнее всего, они не изменят политический курс Тегерана.

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