Росіяни купують зброю у своїх союзників – в Ірані та КНДР. Із грудня 2023 року окупанти закупили понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами – такі дані навів представник США при ООН Роберт Вуд.

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Що буде після смерті Раїсі

В Ірані складна, специфічна, своєрідна система організації влади. За результатами буде видно відповідні зміни,

– лаконічно сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Тим часом Північна Корея продовжує постачати Росії зброю. Це передусім снаряди та боєкомплекти. Але постачання важкої бронетехніки не зафіксовано: в окупантів достатньо старої радянської бронетехніки. Росіян зараз цікавить її розконсервація та модернізація.

Що зараз відбувається в Ірані

Експерти теж упевнені, що від загибелі Раїсі нічого не зміниться, адже політичний курс країни визначав не він, а верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Фігуру Раїсі можна порівняти з російським прем'єр-міністром Міхаілом Мішустіним.

Від виборів президента Ірану 28 червня також не чекають змін.

В Ірані звинуватили США в загибелі Раїсі. Мовляв, його "вбили" санкції проти Ірану, оскільки американці не поставляли комплектуючі для вертольотів.

Очільник МЗС Росії Сєрґєй Лавров підтримав ці звинувачення. Ба більше – натякнув, що те саме може статися і в Росії, бо там теж діють санкції. Мовляв, можуть загинути російські мирні громадяни, які літатимуть на застарілих літаках.

Утім, літакопад у Росії може статися і без "допомоги" США. У великому дослідженні 24 Каналу сказано про те, що росіяни самі безвідповідально ставляться до суден і не дотримуються вимог безпеки, тож нестача деталей тут ні до чого.