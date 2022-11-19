"Наступника" Путіну не шукатимуть: як Захід змушуватиме Росію до миру

У країнах Заходу міркують над тим, як завершити війну Росії проти України. При цьому там будують плани щодо того, як буде виглядати Росія без Путіна.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, на Заході не збираються шукати зміну російському диктатору.

Читайте також Путін злякався, що його сфотографують рачки, або Як Зеленський показав прірву між Україною й РФ

Як розповів Шейтельман, країни Заходу мають цинічно-прагматичний підхід.

"Розмовляти з опозиціонерами, які поза Росією, вони не налаштовані. На Заході не бачать у цьому сенсу", – зауважив політтехнолог.

Захід шукає в Росії людей, які примусять Путіна до миру

За його словами, зараз Росію контролює невелика група людей, які фактично захопили територію силою. Ці люди перебувають не тільки у Кремлі. Наприклад, власник ПВК "Вагнера" не займає ніяких посад у владі, однак впливає на ситуацію в Росії.

Захід не шукає посередника, який домовиться з Путіним. Там чудово знають, що з ним домовитися неможливо. Вони шукають людину або групу людей, які будуть не домовлятися з Путіним, а змусять російського диктатора підписати що завгодно,

– зазначив Шейтельман.

Політтехнолог припустив, що змусити очільника Кремля до миру можна різними способами.

Певна група людей може змусити Путіна припинити війну в Україні, погрожуючи його вбити.

Або ж Путіна можуть ліквідувати, тоді будь-які документи будуть підписуватися взагалі без нього.

Як вимоги висуватимуть ті, хто погодиться усунути Путіна

За словами Шейтельмана, група людей, на яку буде покладатися Захід, повинна забезпечити ефективний контроль над територією Росії, а також над армією і незаконними збройними формуваннями на кшталт ПВК "Вагнера.

"Я впевнений, що зараз пошук таких осіб – головна робота спецслужб і Держдепу США, а також багатьох органів Великої Британії та ЄС", – зазначив політтехнолог.

Зверніть увагу Війна має закінчитись програшем Росії, а Путін списаний на смітник історії після трибуналу

Він додав, що наступне питання – на яких умовах група з Росії буде згодна співпрацювати з Заходом. Ймовірно, такі представники Росії вимагатимуть певних гарантій для себе, членів своїх родин та команд. Йдеться насамперед про питання безпеки та змогу зберегти свої статки.

Мені здається, що будь-яка з таких груп сьогодні, включаючи групу Пригожина, готова віддати Заходу все, що вимагає президент України Володимир Зеленський. Однак вони будуть робити це за певних умов,

– розповів Шейтельман.

Нюанси ймовірної співпраці російських еліт з Заходом

За його словами, по кожному пункту вимог України російські групи висуватимуть свої нюанси.

По-перше, якщо йдеться про вивід російських військ з території України, то росіяни можуть на це погодитися, але робити це не одразу. За словами політтехнолога, саме так відбувалося у ході вірменсько-азербайджанського конфлікту, де передачу земель розтягнули на 2 роки.

По-друге, важливим є питання виплати компенсацій Україні. Шейтельман зазначив, що Росія готова буде виплачувати репарації, одна питання стоятиме у сумі.

Захід може запропонувати Україні свій варіант закінчення війни

Ще один вкрай важливий момент – видача воєнних злочинців. Адже потрібно визначитися, кого саме у Росії такими вважатимуть.

"По аналогії з MH17 можуть зробити винним і видати Гіркіна. Однак Суровікіна чи Шойгу ніхто не видасть", – сказав політтехнолог.

До теми Росію визнати винною у злочині не могли, – Вігірінський прокоментував вирок MH17

Він додав, що Захід може висунути пропозицію Україні щодо саме такого сценарію завершення війни.

Перед Україною постане питання, погоджуватися чи ні. Це буде дуже серйозна історія. За процесами, які відбуваються у Росії, видно, що все йде саме до цього,

– зазначив Шейтельман.

Стрім Дарії Кудімової та Михайла Шейтельмана: дивіться повне відео

Чи можливі переговори між Україною та Росією: коротко