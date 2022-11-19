"Преемника" Путину не будут искать: как Запад будет принуждать Россию к миру

В странах Запада размышляют над тем, как завершить войну России против Украины. При этом там строят планы относительно того, как будет выглядеть Россия без Путина.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, на Западе не собираются искать замену российскому диктатору.

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Как рассказал Шейтельман, страны Запада имеют цинично-прагматичный подход.

"Разговаривать с оппозиционерами, которые вне России, они не настроены. На Западе не видят в этом смысла", – отметил политтехнолог.

Запад ищет в России людей, которые принудят Путина к миру

По его словам, сейчас Россию контролирует небольшая группа людей, фактически захвативших территорию силой. Эти люди находятся не только в Кремле. К примеру, владелец ППК "Вагнера" не занимает никаких должностей во власти, однако влияет на ситуацию в России.

Запад не ищет посредника, договорящегося с Путиным. Там отлично знают, что с ним договориться невозможно. Они ищут человека или группу людей, которые будут не договариваться с Путиным, а заставят российского диктатора подписать что угодно,

– отметил Шейтельман.

Политтехнолог предположил, что заставить главу Кремля к миру можно разными способами.

Определенная группа людей может заставить Путина прекратить войну в Украине, угрожая его убить.

Или Путина могут ликвидировать, тогда любые документы будут подписываться вообще без него.

Как требования будут выдвигать те, кто согласится устранить Путина

По словам Шейтельмана, группа людей, на которую будет полагаться Запад, должна обеспечить эффективный контроль над территорией России, а также над армией и незаконными вооруженными формированиями типа ПИК "Вагнера".

"Я уверен, что сейчас поиск таких лиц – главная работа спецслужб и Госдепа США, а также многих органов Великобритании и ЕС", – отметил политтехнолог.

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Он добавил, что следующий вопрос – на каких условиях группа из России согласна сотрудничать с Западом. Вероятно, такие представители России потребуют определенных гарантий для себя, членов своих семей и команд. Речь идет прежде всего о вопросах безопасности и возможности сохранить свое состояние.

Мне кажется, что любая из таких групп сегодня, включая пригожинную группу, готова отдать Западу все, что требует президент Украины Владимир Зеленский. Однако они будут делать это при определенных условиях,

– рассказал Шейтельман.

Нюансы вероятного сотрудничества российских элит с Западом

По его словам, по каждому пункту требований Украины российские группы будут выдвигать свои нюансы.

Во-первых, если речь идет о выводе российских войск с территории Украины, россияне могут на это согласиться, но делать это не сразу. По словам политтехнолога, именно так происходило в ходе армяно-азербайджанского конфликта, где передача земель была растянута на 2 года.

Во-вторых, важен вопрос выплаты компенсаций Украине. Шейтельман отметил, что Россия готова будет выплачивать репарации, один вопрос будет стоять на сумму.

Запад может предложить Украине свой вариант окончания войны

Еще один очень важный момент – выдача военных преступников. Ведь нужно определиться, кого именно в России такими будут считать.

"По аналогии с MH17 могут сделать виновным и выдать Гиркина. Однако Суровикина или Шойгу никто не выдаст", – сказал политтехнолог.

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Он добавил, что Запад может выдвинуть предложение Украине по поводу именно такого сценария завершения войны.

Перед Украиной встанет вопрос, соглашаться или нет. Это будет очень серьезная история. По происходящим в России процессам видно, что все идет именно к этому,

– отметил Шейтельман.

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