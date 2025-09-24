Як в Армія+ подати рапорт на зміну місця служби: що треба врахувати
- Міноборони пояснило, як правильно скласти рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+.
- Там вказали на поширені помилки та дали низку рекомендацій.
В Міноборони пояснили, яких помилок припускаються військовослужбовці найбільше при складанні рапорта на зміну місця служби через застосунок Армія+. Там розповіли, як правильно скласти такий рапорт.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу міністерства.
Як в Армія+ подати рапорт на зміну місця служби?
Наразі переведення можливі лише між частинами всередині структур Збройних Сил України чи Національної гвардії.
Для переведення необхідні рекомендаційний лист і військовий документ.
Зразок рекомендаційного листа можна завантажити в Армії+ під час подання рапорта на зміну місця служби. Для цього на екрані з додаванням рекомендаційного листа слід натиснути на текст довідки нижче і завантажити шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Як наголосили у Міноборони, слід встигнути подати рапорт протягом цього терміну.
Військовим документом, як пояснили у міністерстві, може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ. Під час додавання важливо не переплутати номери розділів із номерами сторінок. Біля номерів розділів завжди є відповідні назви.
Якщо ж для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка ВЛК чи погодження від СБУ, слід підготувати їх завчасно і завантажити на окремому екрані.
У Міноборони назвали найбільш поширені помилки при складанні рапорта на зміну місця служби.
Нечіткі фото документів. Слід використовувати фотокамеру з високою якістю або попросити побратима зробити фото та надіслати через захищений месенджер. Потім можна завантажувати з галереї.
Неправильна назва посади у рекомендаційному листі чи рапорті. Варто вказувати посаду повністю та не скорочувати її. Наприклад, якщо ваша посада звучить як "старший навідник 1 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї 1 самохідного артилерійського дивізіону", не можна писати просто "старший навідник". Такий рапорт відхилять.
Посада в рекомендаційному листі та у військових відомостях різна. Потрібно перевірити, щоб назва посади у листі була такою ж, як на екрані з вашими військовими відомостями.
Номер військової частини у рекомендаційному листі та у військовому документі відрізняються. Номер частини повинен збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі.
Ваша військова частина змінила номер. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини – треба долучити офіційну довідку про це. Інакше Кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині з новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців – рапорт відхилять.
В Міноборони радять переглядати всі дані перед підписанням та відредагувати рапорт, якщо помітили помилку. І за 72 години після подання рапорту чекати на рішення.
Мобілізація в Україні: останні новини
У Міноборони пояснили, коли надану відстрочку можуть анулювати. Зокрема, це у випадку позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством і не тільки.
Також відомо, коли студент може втратити право на відстрочку. Це може бути, якщо його відрахували з вишу або якщо він переводиться з денної на заочну форму здобуття освіти.
До слова, у Міноборони розповідали, що заяву та документи, які підтверджують право громадянина на відстрочку, розглядається впродовж 7 днів, відколи вони надійшли до комісії в ТЦК та СП. Проте, слід зауважити, що цей термін може бути довшим, якщо комісії доведеться звертатися по додаткову інформацію до інших державних органів.