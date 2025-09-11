Українські удари вже спричинили перебої з постачанням пального у самій Росії. У Москві повідомляють про дефіцит бензину та черги на заправках після атаки на нафтоперекачувальну станцію у Владимирській області.

Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу зауважив, що ключовими точками тиску мають стати Москва та Санкт-Петербург. Він підкреслив, що регулярні удари саме по цих центрах змінять ставлення росіян до війни.

Дивіться також Б'ємо по логістиці: військовослужбовець назвав головні завдання СОУ на фронті

Москва і Санкт-Петербург як ключові цілі

Удари по інфраструктурі Росії вже зачіпають Москву, де починається дефіцит пального. Володимир Огризко пояснив, що саме столиця та Санкт-Петербург є ключовими центрами, на які слід спрямовувати регулярний тиск.

Треба попри все тиснути на два ключових центри – на їхню столицю і на Санкт-Петербург. Якщо взяти ці два об'єкти під особливу увагу і регулярно робити те, що потрібно, ситуація для Московії стане абсолютно зрозумілою,

– зазначив ексміністр.

Огризко підкреслив, що саме Москва і Санкт-Петербург залишаються відносно захищеними від наслідків війни. Саме це створює ілюзію для місцевих жителів, що бойові дії не стосуються їхнього життя.

Мешканці цих двох регіонів досі вважають, що війна – це десь дуже далеко. Тому вони не відчувають її справжньої ціни,

– зазначив дипломат.

Він наголосив, що тиск на ці міста змусить російське суспільство по-іншому сприйняти війну й може стати важливим фактором для зміни настроїв усередині країни.

Останні удари по нафтопереробці Росії: що відомо