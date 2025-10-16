Зараз США намагаються посилювати тиск на Росію. Однак натиснути на Володимира Путіна вже не вдасться, це не дасть суттєвих результатів. Єдиним переконливим аргументом для Кремля можуть стати удари ракет Tomahawk по території Росії, бажано поближче до володінь кремлівського диктатора.

Коли Путін та його оточення відчують загрозу для власної безпеки, це змусить його переглянути свої дії щодо України. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Петро Олещук.

Tomahawk мають бити по території ворога

Петро Олещук зазначив, що США намагаються посилити тиск на Росію, на Путіна, аби домогтися від них якихось домовленостей щодо припинення вогню. Але переважно поки що це обмежується інформаційним тиском.

Для Кремля великі втрати особового складу не мають жодного значення. Заклики Дональда Трампа до Росії замислитися абсолютно не подіють. Зокрема, суто інформаційний тиск, що вони нададуть Україні Tomahawk, також не спрацює. Тому ухвалювати кінцеві рішення щодо постачання зброї на певному етапі доведеться.

Але тут треба розуміти, що просто інформаційно натиснути на Кремль вже не вийде. Було занадто багато блефу щодо до Путіна, щоб він реально вірив у це. Тому вони не зможуть переконати Путіна у серйозності власних намірів до того моменту, поки Tomahawk десь у Підмосков'ї не будуть вибухати,

– підкреслив політолог.

Чи будуть ефективні мита на Китай?

Також були заяви з боку США щодо Індії і Китаю. Трамп заявив, що Індія нібито погодилася не купувати російську нафту. А на Китай вони планують накласти уже не 100%, а 500% мита, пояснюючи, що вони купують російську нафту.

Логіка тут є, тому що реально Індія і Китай дають великий відсоток російських грошей, які потім росіяни витрачають на війну. Але наскільки вдасться на них натиснути у такий спосіб, примусити до якихось кроків – це вже питання достатньо спірне,

– сказав Петро Олещук.

Є інформація, що Штати прагнуть довести серйозні економічні зв'язки між Росією і Китаєм. Мають бути опубліковані нові дані щодо китайських комплектуючих в російській зброї. Однак і раніше від адміністрації Трампа було багато заяв про різні ініціативи. Тому потрібні дійсно конкретні дії, а не слова.

Без ескалації не обійтися

Політолог пояснив, що без ескалації, без того, щоб максимально підняти ставки, американці не зможуть примусити Росію ні до чого. Тобто спроби переконати росіян провалилися. Підсумковим результатом цього провалу став саміт на Алясці, після чого росіяни перейшли до відвертих провокацій щодо країн НАТО.

Наприклад, західні санкції більше не настільки ефективні через фактор Китаю, Індії, на які США не змогли натиснути ще за каденції Джо Байдена. Росіяни отримували через інструменти так званого паралельного імпорту усі необхідні комплектуючі. Пекін достатньо серйозно почав вкладатися в російський виробничий потенціал для того, щоб згодом використовувати його напрацювання для власного посилення.

Виходить, що якихось особливо дієвих варіантів, окрім ескалації, не залишається. Тобто допоки росіянам серйозно не покажуть, що краще зупинитися, то вони не зупиняться. У них просто немає відповідної мотивації,

– зауважив Олещук.

За його словами, на Заході вважали, що простіше лише тримати росіян якомога далі. Окупанти відчули слабкість і почали тиснути туди, сподіваючись у такий спосіб домогтися від Заходу відмови підтримувати Україну. Це прямий результат відмови від ескалації.

Зупинити їх можливо, лише задавши параметри ескалації самостійно. Наприклад, якщо завдяки якомусь серйозному ракетному удару на місці російського міста Єлабуга утворився б невеличкий кратер, це був би вагомий аргумент для росіян подумати, що, можливо, ескалацію робити не варто,

– наголосив він.

Путін мислить виключно категоріями власної безпеки. Якщо він буде відчувати небезпеку для себе, то це буде для нього серйозним аргументом, щоб переглянути свої рішення.

