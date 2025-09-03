"Ми сильні": військовий "Калина" назвав основні переваги української армії на полі бою
- Святослав Паламар зазначив, що головною силою української армії є люди, особливо молоді офіцери та солдати з досвідом з 2014 року.
- За словами військового, Україна також демонструє успіхи в технологічній сфері, але російська армія швидко пристосовується.
Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар заявив, що головна сила українського війська – це люди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням інтерв'ю Станіслава Паламара "Українській правді".
Які сильні сторони має українська армія?
Станіслав Паламар пояснив, що сильною стороною української армії під час повномасштабного вторгнення є саме люди.
Ми сильні, знаєте, в чому? У наших людях, які беруть участь у бойових діях і які розвиваються. Важливо зазначити про генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які з 2014 року воюють, у них колосальний досвід,
– пояснив він.
Окремо військовий відзначив і технологічну частину, у якій Україна демонструє серйозні успіхи.
Водночас Паламар зауважив, що російська армія здатна швидко пристосовуватися і масштабувати свої дії на полі бою.
Можливо, в тоталітарній державі це набагато швидше робиться,
– додав він.
Щодо слабких сторін ворога, то, на думку військового, головна з них полягає у мотивації. Росіяни воюють здебільшого через гроші або через страх покарання за невиконання наказів.
При цьому Паламар наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення ситуація змінилася. Якщо у 2022 році полонені російські солдати й офіцери ще вірили в пропаганду про "порятунок" України та "визволення", то зараз таких уже немає.
Війна Росії проти України: останні новини
- 3 вересня стало відомо, що Сили оборони України відкинули ворога біля Товстого на Донеччині. Зокрема, бійцям ЗСУ вдалося знищити російські позиції по трасі з Піддубного на Іскру.
- Також після повної зачистки від ворога селища Удачного захисники встановили там український прапор. Операція звільнення тривала 2 тижні, над нею працював полк "Скеля".
- Водночас повідомляється, що для осіннього наступу росіяни перекидають на Донеччину елітні війська із Сумщини та Херсонщини. Активізація зусиль має на меті оточення Покровська та просування до Добропілля, аби обійти укріплений пояс України в Донецькій області із заходу.