Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар заявив, що головна сила українського війська – це люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням інтерв'ю Станіслава Паламара "Українській правді".

Читайте також Раніше вони просувалися, зараз получають тягла, – "Калина" про Покровський напрямок

Які сильні сторони має українська армія?

Станіслав Паламар пояснив, що сильною стороною української армії під час повномасштабного вторгнення є саме люди.

Ми сильні, знаєте, в чому? У наших людях, які беруть участь у бойових діях і які розвиваються. Важливо зазначити про генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які з 2014 року воюють, у них колосальний досвід,

– пояснив він.

Окремо військовий відзначив і технологічну частину, у якій Україна демонструє серйозні успіхи.

Водночас Паламар зауважив, що російська армія здатна швидко пристосовуватися і масштабувати свої дії на полі бою.

Можливо, в тоталітарній державі це набагато швидше робиться,

– додав він.

Щодо слабких сторін ворога, то, на думку військового, головна з них полягає у мотивації. Росіяни воюють здебільшого через гроші або через страх покарання за невиконання наказів.

При цьому Паламар наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення ситуація змінилася. Якщо у 2022 році полонені російські солдати й офіцери ще вірили в пропаганду про "порятунок" України та "визволення", то зараз таких уже немає.

Війна Росії проти України: останні новини