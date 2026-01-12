Росіяни зосередилися на Куп'янську й наступають на Донеччині: огляд фронту та карти ISW

Станом на 10 – 11 січня російські війська продовжували наступальні дії практично на всій лінії фронту, однак на більшості напрямків без підтверджених тактичних успіхів. Водночас ворог продовжує тиснути на Куп'янському напрямку та штурмувати українські позиції в Донецькій області.

Тим часом українські бійці стримують ворога та б'ють по російському тилу. Відповідні дані містяться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Деталі передає 24 Канал.

Актуально Росія вперше вдарила по Україні "Герань-5": ГУР показало фото БпЛА

Яка ситуація на лінії зіткнення?

На Харківському напрямку противник вів атаки північний схід від Харкова – у районах Прилипки, Лиману, Вовчанська, Вільчі, Вовчанських Хуторів і Графського, а також поблизу Великого Бурлука, Дворічанського та в напрямку Колодязного. Просування не зафіксовано.

Водночас було виявлено спроби проникнення російських підрозділів у південній частині Подолів, східніше Куп'янська. За оцінкою, ці дії мали характер інфільтрації й не змінили лінію фронту.

Росіяни також активно атакували на різних підступах до Куп'янська, але українські сили утримують позиції північніше міста та на східному березі Осколу, не дозволяючи ворогу форсувати річку. За оцінками, у самому Куп'янську може залишатися від 50 до 60 російських військових.

На Боровському напрямку російські війська змогли незначно просунутися в районі західної частини Рідкодуба, південніше Борової. Водночас тривали атаки поблизу Богуславки, Загризового, Греківки, Карпівки, Дружелюбівки та низки населених пунктів південніше Борової.

Важливо! Паралельно Сили оборони України завдали удару по російському зенітному комплексу "Бук-М3" у Луганській області, що супроводжувалося детонацією боєкомплекту.

У Донецькій області російські війська намагалися наступати на Слов'янському та Лиманському напрямках. Бої тривали безпосередньо в районі Лимана, а також поблизу Ямполя, Зарічного, Дробишевого, Ставків і Зaкітного.

За словами українського командування, росіяни посилили спроби проникнення малими групами, зосереджуючи основні зусилля на напрямку Слов'янська, однак істотного просування досягти не змогли. Водночас фіксуються проблеми в управлінні та моральному стані окремих російських підрозділів.

У районі Костянтинівки та Дружківки російські війська мали обмежене просування, зокрема у східній частині Костянтинівки. Тривали інтенсивні бої на північних, східних і південних околицях міста, а також поблизу Часового Яру, Плещіївки та Іванопілля. Противник активно застосовує FPV-дрони, намагаючись уразити українські позиції, техніку та безпілотні системи.

На Добропільському напрямку російські атаки в районах Кучерового Яру, Шахового, Торецького та Заповідного результатів не принесли. Аналогічна ситуація і на Новопавлівському напрямку, де бої тривали поблизу Філії та на підступах до Новопавлівки без підтвердженого просування.

У районі Покровська російські війська змогли просунутися в північній частині міста, в зонах, де раніше діяли диверсійно-розвідувальні групи.

Яка ситуація на основних напрямках фронту: дивіться карти ISW

Водночас бої точилися як у самому Покровську, так і на його флангах – у районах Родинського, Мирнограда, Котлиного та Удачного. Українські сили відзначають високу активність ворожих дронів, що ускладнює логістику, однак застосовують засоби РЕБ та протидронові рішення.

На Південному напрямку, зокрема в районі Гуляйполя, російські війська досягли обмежених успіхів, просунувшись у північно-західній та центральній частинах міста, а також західніше Прилук.

Противник концентрує тут наступальні зусилля, перекидаючи додаткові підрозділи, зокрема десантні. Водночас у західній частині Запорізької області зафіксовано локальне просування росіян у районі гирла річки Кінка, поблизу Приморського, хоча частина заяв про захоплення населених пунктів залишається непідтвердженою.

На Херсонському напрямку російські війська продовжували обмежені атаки в районі Антонівського мосту без зміни лінії фронту. Українські сили, зі свого боку, завдали удару по складу матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії Росії у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Що кажуть українські військові експерти та командири про становище на фронті?