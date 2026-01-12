Россияне сосредоточились на Купянске и наступают в Донецкой области: обзор фронта и карты ISW
- Оккупанты не оставляют попыток захватить украинские территории и постоянно давят на фронте.
- В Донецкой области российские войска имели ограниченное продвижение, в частности в восточной части Константиновки.
По состоянию на 10 – 11 января российские войска продолжали наступательные действия практически на всей линии фронта, однако на большинстве направлений без подтвержденных тактических успехов. В то же время враг продолжает давить на Купянском направлении и штурмовать украинские позиции в Донецкой области.
Соответствующие данные содержатся в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW). Детали передает 24 Канал.
Какова ситуация на линии соприкосновения?
На Харьковском направлении противник вел атаки северо-восточнее Харькова – в районах Прилипки, Лимана, Волчанска, Вильчи, Волчанских Хуторов и Графского, а также вблизи Большого Бурлука, Двуречанского и в направлении Колодязного. Продвижение не зафиксировано.
В то же время были обнаружены попытки проникновения российских подразделений в южной части Подолов, восточнее Купянска. По оценке, эти действия имели характер инфильтрации и не изменили линию фронта.
Россияне также активно атаковали на разных подступах к Купянску, но украинские силы удерживают позиции севернее города и на восточном берегу Оскола, не позволяя врагу форсировать реку. По оценкам, в самом Купянске может оставаться от 50 до 60 российских военных.
На Боровском направлении российские войска смогли незначительно продвинуться в районе западной части Редкодуба, южнее Боровой. В то же время продолжались атаки вблизи Богуславки, Загрызово, Грековки, Карповки, Дружелюбовки и ряда населенных пунктов южнее Боровой.
Важно! Параллельно Силы обороны Украины нанесли удар по российскому зенитному комплексу "Бук-М3" в Луганской области, что сопровождалось детонацией боекомплекта.
В Донецкой области российские войска пытались наступать на Славянском и Лиманском направлениях. Бои продолжались непосредственно в районе Лимана, а также вблизи Ямполя, Заречного, Дробышево, Ставков и Закитного.
По словам украинского командования, россияне усилили попытки проникновения малыми группами, сосредотачивая основные усилия на направлении Славянска, однако существенного продвижения достичь не смогли. В то же время фиксируются проблемы в управлении и моральном состоянии отдельных российских подразделений.
В районе Константиновки и Дружковки российские войска имели ограниченное продвижение, в частности в восточной части Константиновки. Продолжались интенсивные бои на северных, восточных и южных окраинах города, а также вблизи Часового Яра, Плещеевки и Иванополья. Противник активно применяет FPV-дроны, пытаясь поразить украинские позиции, технику и беспилотные системы.
На Добропольском направлении российские атаки в районах Кучерова Яра, Шахматного, Торецкого и Заповедного результатов не принесли. Аналогичная ситуация и на Новопавловском направлении, где бои продолжались вблизи Филиала и на подступах к Новопавловке без подтвержденного продвижения.
В районе Покровска российские войска смогли продвинуться в северной части города, в зонах, где ранее действовали диверсионно-разведывательные группы.
Какова ситуация на основных направлениях фронта: смотрите карты ISW
В то же время бои шли как в самом Покровске, так и на его флангах – в районах Родинского, Мирнограда, Котлиного и Удачного. Украинские силы отмечают высокую активность вражеских дронов, что затрудняет логистику, однако применяют средства РЭБ и противодроновые решения.
На Южном направлении, в частности в районе Гуляйполя, российские войска достигли ограниченных успехов, продвинувшись в северо-западной и центральной частях города, а также западнее Прилук.
Противник концентрирует здесь наступательные усилия, перебрасывая дополнительные подразделения, в частности десантные. В то же время в западной части Запорожской области зафиксировано локальное продвижение россиян в районе устья реки Конка, вблизи Приморского, хотя часть заявлений о захвате населенных пунктов остается неподтвержденной.
На Херсонском направлении российские войска продолжали ограниченные атаки в районе Антоновского моста без изменения линии фронта. Украинские силы, со своей стороны, нанесли удар по складу материально-технического обеспечения 49-й армии России во временно оккупированной части Херсонской области.
Что говорят украинские военные эксперты и командиры о положении на фронте?
По оценке военного эксперта Романа Свитана, в Донецкой области сейчас идут преимущественно позиционные бои, в частности в районах Родинского и Красного Лимана. Силам обороны удалось восстановить утраченные рубежи вблизи Родинского и сорвать попытки противника окружить Мирноград и прорваться с севера к Покровску.
Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что на Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои, где враг пытается охватить город. На Купянском направлении инициатива пока на стороне украинских войск, тогда как на Покровском ситуация остается напряженной из-за подтягивания российских резервов.