Спроби агресора прорватися на фронті, відбиття ворожих атак: карта бойових дій 25 жовтня
- Сили оборони України стримують натиск російської армії, завдаючи їй значних втрат.
- Минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найбільше ворог штурмував на Покровському напрямку. Він також здійснив понад 20 атак на Олександрівському напрямку.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ЗСУ відбили одну атаку загарбників. Також ворожа армія завдала 3 авіаудари, застосувавши при цьому 6 керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 4 атаки окупантів. Українські захисники відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.
На Лиманському напрямку противник атакував 10 разів. Ворог намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.
На Слов’янському напрямку агресор здійснив 5 спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки.
На Краматорському напрямку окупаційні війська один раз атакували в районі Переїзного.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.
На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили одну спробу ворожих підрозділів просунутись вперед в районі населеного пункту Охотниче.
На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 6 ворожих атак поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку противник здійснив 3 безрезультатних спроби наступу.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Ситуація на фронті: останні новини
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вранці 24 жовтня. За їхніми даними, армія Росії мала 3 просування. Так, ворог просунувся поблизу Гродівки, Володимирівки та Степногірська.
Нещодавно, 22 жовтня, стало відомо про звільнення від окупантів населеного пункту Кучерів Яр. В ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника. ЗСУ встановили у визволеному селі український прапор.
Зазначимо, що загалом протягом 23 жовтня було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, ворог здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе.