Активні атаки та штурми росіян на декількох напрямках фронту: карта бойових дій 1 грудня
- На фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення, зокрема на Північно-Слобожанському, Курському і не тільки.
- ЗСУ зупинили численні штурми росіян на Покровському, Гуляйпільському та на інших напрямках.
ЗСУ стримують натиск окупантів на полі бою. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби росіяни завдали 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, здійснили 178 обстрілів, зокрема 7 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 3 рази атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.
На Куп’янському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку ворожі сили атакували 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій росіян у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.
На Краматорському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку армія Кремля здійснила 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.
ЗСУ зупинили штурми ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Олександрівському напрямку ворог вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода.
Росіяни атакували на Олександрівському напрямку: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупинили 9 ворожих спроб просунутися вперед в напрямках Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районах Солодкого й Успенівки.
На Оріхівському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
На Придніпровському напрямку росіяни 3 рази атакували позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Ситуація на фронті: останні новини
Згідно з оновленою мапою станом на 30 листопада, російські війська просунулися в напрямку населеного пункту Мирноград Донецької області.
Нещодавно 37 окрема бригада морської піхоти зачистила Іванівку на Дніпропетровщині та південні околиці села. Внаслідок пошуково-ударних дій вдалося знищити 53 окупанти. Ще 19 росіян вдалося взяти у полон.
Також українські захисники локалізували прорив окупантів до Новопавлівки у Дніпропетровській області. Воїни знищили більшість загарбників, а 2 взяли у полон.