Активні атаки та штурми росіян на декількох напрямках фронту: карта бойових дій 1 грудня

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби росіяни завдали 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, здійснили 178 обстрілів, зокрема 7 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 3 рази атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ворожі сили атакували 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій росіян у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку армія Кремля здійснила 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупинили 9 ворожих спроб просунутися вперед в напрямках Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районах Солодкого й Успенівки.

На Оріхівському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку росіяни 3 рази атакували позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

