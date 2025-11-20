У бригаді "Рубіж" розкрили, які підрозділи ворога зараз воюють на фронті

На Покровському напрямку ситуація залишається дуже складною. Ворог застосовує різну тактику, щоб намагатися просуватися, адже має певну перевагу у живій силі.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зазначивши, як росіяни свою перевагу у кількості особового складу та чисельності ресурсів, боєприпасів, дронів намагаються перевести у певний успіх на полі бою. Він пояснив, яких окупантів залучають зараз до бойових дій.

Дивіться також Бої в Покровську, росіяни у Новопавлівці та загроза оточення Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які окупанти беруть участь в атаках ворога?

Назаренко наголосив, що окупантам майже не вдається реалізувати цю перевагу.

Єдине, у чому вони мають успіх – це у кількості живої сили та у так званому "гарматному м'ясі", яке вони втрачають,

– сказав офіцер артилерії.

Тактика ворога, за його словами, приблизно схожа на та, яку він застосовував весною, влітку та на початку осені. Це просування дрібними пішими групами від 2 до 5 окупантів різного рівня підготовки.

Зверніть увагу! Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов вважає, що на Покровському напрямку українські сили мають перевагу не у кількості, а у якості підготовки бійців. Там працює 68 бригада, ГУР, СБУ та 7 корпус десантників, які є дуже досвідченими, підготовленими військовими, здатними вести вуличні бої.

"Це можуть бути на швидкоруч назбирані окупанти, яких вони наловили три тижні, навчили на полігонах, дали одну гвинтівку з трьома набоями, металеву каску відправили у бій. Таким "одноразовим" окупантам вони дають радійку та, вдаючись до різних способів шантажу, проводять їх по натоптаних стежках", – пояснив Назаренко.

Цих окупантів у великій кількості відправляють по посадках, по полях, по селах, по населених пунктах, по вуличках на Покровського напрямку. Ворог, за словами офіцера, намагається просуватися ледве не конвеєрними атаками.

Водночас ці групи окупантів доволі вдало виявляються завдяки розвідці БпЛА, різного роду технічним засобам. По них відпрацьовує артилерія, міномети ударні БпЛА, коптери зі скидами, FPV-дрони.

Які засоби використовує противник?

"Сили оборони роблять все можливе для того, щоб по цих одноразових групах окупантів, які заходять чи заїжджають на броні у так звану кілзону, відпрацьовувалось якомога швидше. Щоб вони не дійшли до умовної лінії, тому що найнебезпечнішу роботу виконують наші побратими – піхотинці, які на своїх плечах фактично тримають лінію фронту", – підкреслив Володимир Назаренко.

При цьому, додав він, росіяни мають надзвичайно велику кількість резервів і, на жаль, у них є готовність постійно поповнювати ними свої втрати, які є шаленими.

Все це, як зауважив офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж", супроводжується, на жаль, використанням керованих і некерованих авіаційних бомб. Ворог продовжує вести не тільки прицільний артилерійський вогонь, але й застосовувати турбуючий артилерійський вогонь, ракетні системи залпового вогню та "Шахеди" на відстані 10 – 30 кілометрів.

Ситуація на фронті: що відбувається?