Бачимо лише відсоток того, що насправді постачають, – експерт назвав правила надання зброї

Нещодавно з'явилась інформація про роботу в Україні турецької установки TRLG-230. Виявилось, що вона надійшла в Україну ще влітку.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він назвав два правила, яких дотримуються країни Заходу, коли постачають нам озброєння.

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Потенціал Росії не можна недооцінювати

Перше правило: якщо кажуть, що дадуть якусь зброю, то напевно, що вона вже в дорозі, або можливо і працює. І друге: ми бачимо тільки 10, 20, за рідкісним випадком, 30% тої зброї, що надається нам насправді. Більша частина прихована,

– зазначив експерт.

Він наголосив, що Америка та Європа мають колосальний військовий технологічний потенціал, не співмірний із російським. Російський потенціал теж не можна недооцінювати.

"На початок війни російський боєкомплект усіх можливих калібрів складав у межах від 15 до 20 мільйонів снарядів і мін. Американський – у межах 2,5 мільйона. Маємо розуміти наскільки це різні потенціали", – розповів Черник.

Потрібен час

На його думку, не буде такого, що Західні країни знімуть у себе все з озброєння і віддадуть Україні. Технологічні ланцюги запустилися. А сьогоднішня зброя – це дуже складні технології. Тому потрібен час на її виробництво.

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