Видим лишь процент того, что действительно поставляют, – эксперт назвал правила предоставления оружия

Недавно появилась информация о работе турецкой установки в Украине TRLG-230. Оказалось, что она пришла в Украину еще летом.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он назвал два правила, которые придерживаются страны Запада, когда поставляют нам вооружение.

Обратите внимание Если США отважатся на серьезные поставки оружия, война закончится в этом году, – Пионтковский

Потенциал России нельзя недооценивать

Первое правило: если говорят, что дадут какое-то оружие, то, наверное, оно в пути или возможно уже работает. И второе: мы видим только 10, 20, в редком случае, 30% того оружия, которое предоставляется нам на самом деле. Большая часть скрыта,

– отметил эксперт.

Он отметил, что Америка и Европа имеют колоссальный военный технологический потенциал, не соразмерный с российским. Российский потенциал тоже нельзя недооценивать.

"К началу войны российский боекомплект всех возможных калибров составлял в пределах от 15 до 20 миллионов снарядов и мин. Американский – в пределах 2,5 миллиона. Ми должны понимать насколько это разные потенциалы", – рассказал Черник.

Требуется время

По его мнению, не будет так, что Западные страны снимут у себя все с вооружения и отдадут Украине. Технологические цепи запустились. А сегодняшнее оружие – это очень сложные технологии. Поэтому нужно время на его производство.

Какие правила поставки оружия в Украину от союзников: смотрите видео

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