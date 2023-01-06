Якою буде мобілізація у 2023 році: що чекає на призовників

6 січня 2023, 15:48
Читать новость на русском

В Україні продовжено воєнний стан щонайменше до 19 лютого 2023 року. Ймовірно, його буде продовжено знову, а це означає, що триватиме також загальна мобілізація.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач на брифінгу розповів, якою буде мобілізація у 2023 році, 24 Канал зібрав головне. 

Увага Чи можна вручити повістку телефоном, поштою чи через родичів: пояснюємо

Якою буде мобілізація у 2023 році

У 2023 році призов буде плановим, виходячи із потреб Сил оборони. Наразі насамперед призивають громадян з військовим досвідом, однак, за необхідності, можуть призвати людей, які не проходили військову службу. В такому випадку цю категорію призовників відправляють на навчання терміном 30 днів і більше.

Наразі Сили оборони потребують фахівців загальновійськових спеціальностей: стрільців та танкістів. Актуальною є потреба також у зв'язківцях та шифрувальниках.

Важливо! Чекати нової хвилі мобілізації одразу після новорічних свят не варто, всі чинники вже прораховані Генштабом. Українській армії більше потрібне озброєння, аніж людський ресурс.

Багато громадян перебуває у резерві ще після 24 лютого 2022 року. У 2023 році можливі коригування у планах мобілізації, у разі потреби нового призову про нього повідомлять. Однак, все залежить від перебігу бойових дій.

Кого можна звільнити з військової служби

Розділ 19 Кримінального кодексу України перераховує види кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби:

  • непокора;
  • невиконання наказу;
  • опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків;
  • погроза або насильство щодо начальника;
  • порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
  • самовільне залишення військової частини або місця служби;
  • дезертирство;
  • ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
  • викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем;
  • умисне знищення або пошкодження військового майна;
  • необережне знищення або пошкодження військового майна;
  • втрата військового майна та інші.

Автор: Анастасія Лукашевська