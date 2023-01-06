Якою буде мобілізація у 2023 році: що чекає на призовників

В Україні продовжено воєнний стан щонайменше до 19 лютого 2023 року. Ймовірно, його буде продовжено знову, а це означає, що триватиме також загальна мобілізація.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач на брифінгу розповів, якою буде мобілізація у 2023 році, 24 Канал зібрав головне.

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Якою буде мобілізація у 2023 році

У 2023 році призов буде плановим, виходячи із потреб Сил оборони. Наразі насамперед призивають громадян з військовим досвідом, однак, за необхідності, можуть призвати людей, які не проходили військову службу. В такому випадку цю категорію призовників відправляють на навчання терміном 30 днів і більше.

Наразі Сили оборони потребують фахівців загальновійськових спеціальностей: стрільців та танкістів. Актуальною є потреба також у зв'язківцях та шифрувальниках.

Важливо! Чекати нової хвилі мобілізації одразу після новорічних свят не варто, всі чинники вже прораховані Генштабом. Українській армії більше потрібне озброєння, аніж людський ресурс.

Багато громадян перебуває у резерві ще після 24 лютого 2022 року. У 2023 році можливі коригування у планах мобілізації, у разі потреби нового призову про нього повідомлять. Однак, все залежить від перебігу бойових дій.

Кого можна звільнити з військової служби

Розділ 19 Кримінального кодексу України перераховує види кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби: