Какая будет мобилизация в 2023 году: что ждет призывников

В Украине продлено военное положение как минимум до 19 февраля 2023 года. Вероятно, он будет продолжен снова, а это значит, что будет продолжаться общая мобилизация.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач на брифинге рассказал, какой будет мобилизация в 2023 году, 24 Канал собрал главное.

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Какой будет мобилизация в 2023 году

В 2023 году призыв будет плановым исходя из потребностей Сил обороны. Сейчас прежде всего призывают граждан с военным опытом, однако при необходимости могут призвать людей, которые не проходили военную службу. В таком случае эту категорию призывников отправляют на обучение сроком на 30 дней и более.

В настоящее время Силы обороны нуждаются в специалистах общевойсковых специальностей: стрелках и танкистах. актуальна потребность также в связистах и шифровальщиках.

Важно! Ждать новой волны мобилизации сразу после новогодних праздников не стоит, все факторы уже просчитаны Генштабом. Украинской армии больше нужно вооружение, чем человеческий ресурс.

Многие граждане находятся в резерве еще после 24 февраля 2022 года. В 2023 году возможны корректировки в планах мобилизации, в случае необходимости нового призыва о нем сообщат. Однако все зависит от течения боевых действий.

Кого можно уволить с военной службы

Раздел 19 Уголовного кодекса Украины перечисляет виды уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы: