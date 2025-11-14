Чи стане ця зима вирішальною: експерти спрогнозували, як зміниться війна

Попри зміну погодних умов, росіяни продовжують просуватися на фронті, хоча раніше восени бої починали стихати через несприятливу погоду. Це означає, що ця зима відрізнятиметься від попередніх.

Російським військам навіть вдалося використати несприятливу погоду на свою користь. Що зміниться цієї зими та чи стане вона вирішальною – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

Що зміниться цієї зими на фронті?

OSINT-аналітик Віталій Кононученко переконаний, що зима 2025 – 2026 років кардинально відрізнятиметься від попередніх осінньо-зимових кампаній на фронті, адже тепер росіяни діють дещо по-іншому. З 2022 року росіяни масовано використовували бронетехніку, наприклад, під час штурму Вугледара, Донецької області.

Окупанти десятками відправляли на штурм танки, БТР та БМП, які або застрягали в багнюці, або їх легко можна було зупинити нашими FPV-підрозділами. Проте зараз, під час наступу на Запорізькому або Покровському напрямку, росіяни майже не використовують броньовану техніку, а танки й поготів.

Наступальна тактика ворога сьогодні полягає в просуванні малими штурмовими групами або ДРГ, зокрема використовуючи для пересування самокати, мотоцикли тощо. Відповідно, якщо погодні умови могли впливати на рух бронетехніки, то рух мото- та автотранспорту – не зупинять.

"Ніякі погодні умови цього не зупинять, щонайменше просування малих штурмових груп, які зараз складають переважну кількість усіх штурмів. Тож ми маємо розуміти, що ця осінньо-зимова кампанія кардинально відрізнятиметься від усіх попередніх зим цієї війни", – спрогнозував Кононученко.

Важливо! Росіяни окупанти навіть використали несприятливі погодні умови для просування в Покровську. Завдяки густому туману ворогу вдалося проникнути на південні околиці міста. Головна причина в тому, що туман заважає роботі підрозділів БпЛА.

Що відіграє ключову роль взимку?

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що до настання зими росіяни намагатимуться заповзти в міста. Зокрема, в Покровськ окупанти вже просочилися, тому підсилюватимуть напрямок та розширюватимуть тут свою присутність.

Сам Покровськ, та загалом Покровсько-Мирноградська агломерація, відіграють важливу роль в обороні, тому їх важливо утримувати. Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що для військових зиму краще пережити в місті, аніж відходити. Хоча поки рішення про відведення українських військ немає.

"Одна річ – зустрічати зиму в місті. Хоча воно практично зруйноване, все одно можна знайти чотири стіни, стелю або підвал і зимувати там під час холодів. Інша ж річ – робити в степу. Навіть якщо зима відносно м'яка – в степу все одно холодно", – розповів Попович.

Чи стане ця зима останньою у війні?

Роман Світан переконаний, що зима 2025 – 2026 років не стане останньої у війні, адже, на його думку, бойові дії триватимуть ще 3 роки.

Є формули ведення бойових дій, швидше не вийде, як би не хотілося. Є певна послідовність дій, цифри можливостей та резервів. Нам воювати вже не 3,5, а три роки,

– сказав Світан.

Проте важливо знищувати ресурси Росії, зокрема НПЗ, енергетику, хімічні виробництва – те, що дає ворогу зовнішні прибутки. Це, на думку Світана, реально здійснити за 1,5 року. Ще рік Росія зможе протягнути на друкуванні рублів, але далі – просто не зможе фінансово забезпечувати бойові дії.

