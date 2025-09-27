Якщо Росія погрожує блекаутом у Києві, хай готуються до блекауту у Москві, – Зеленський
- Зеленський заявив, що якщо Росія погрожує блекаутом у Києві, то аналогічний блекаут може статися в Москві.
- За його словами, в Україні вже працює ізраїльський комплекс Patriot, а восени передадуть ще дві такі системи.
Український президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росіяни погрожують влаштувати блекаут в українській столиці, вони мусять знати, що у відповідь на це блекаут станеться і в Москві.
Відповідну заяву він зробив на брифінгу з журналістами у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал. Зауважимо, що росіяни завжди посилюють атаки на критичну інфраструктуру з початком опалювального сезону.
Як Зеленський відреагував на погрози Росії?
За словами президента України, Росія повинна усвідомлювати, що цивілізовані країни відрізняються від "диких", тим, що ніколи не починають агресію першими, проте це не означає, що вони є слабкими й не можуть дати відсіч.
Якщо росіяни погрожують блекаутом у столиці України, то повинні знати, що буде блекаут і в російській столиці,
– заявив він.
Він наголосив, що ізраїльський комплекс Patriot вже протягом місяця працює в Україні. Також впродовж осені передадуть ще дві відповідних системи. Водночас від додаткових деталей з цього приводу він утримався.
Чи загрожує Україні блекаут?
Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу висловив впевненість, що таких масштабних блекаутів, як у 2022 році вже не буде. Зараз Україна має набагато сильнішу протиповітряну та протиракетну оборону.
Раніше авіаексперт Костянтин Криволап розповів у етері 24 Каналу наголосив, що окупанти в Єлабузі вже побудували нові виробничі цехи для безпілотників. І росіяни будуть бити по енергоструктурі, намагаючись ввести нас в блекаут.
Ексголова СЗР Микола Маломуж повідомляв 24 Каналу, що Україні потрібно ж посилено працювати з міжнародними партнерами. Зокрема й зі США, бо Дональду Трампу явно не сподобаються такі удари по Україні.