Європарламент може визнати Росію спонсоркою тероризму: які це матиме наслідки

У війні проти України окупанти посилили удари по цивільних цілях. Через це Європарламент 23 листопада розгляне резолюцію про визнання Росії держави, яка спонсорує тероризм.

Засновниця Ліги антитрасту Агія Загребельська для 24 каналу розповіла, що це символічно-політичний крок. Тобто він не призведе до суттєвих наслідків.

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"Саме рішення про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму може потягнути за собою посилення окремих санкційних інструментів, але знаємо, що значною мірою санкційний інструментарій ЄС вичерпаний. Залишилися напрямки щодо окремих цінних металів, на які ще можуть накласти обмеження", – сказала Загребельська.

Чи наважиться ЄС ухвалити рішення

За словами експертки, Росія і так вже максимально ізольована Європейським Союзом. Загребельська зазначила, що країни, які займають нейтральну позицію, і надалі продовжуватимуть свою політику. Тобто рішення про визнання Росії державою-терористкою на них ніяк не вплине.

Загребельська вважає, що процес рухається оптимістично. За її словами, в Євросоюзі немає суттєвого опору рішенню визнати Росію терористкою.

Звичайно, дебати та дискусії будуть. Знайдуться політики, які проти, але ЄС матиме достатню кількість підтримки, щоб рішення побачило світ, – сказала експертка.

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