Вишеградська четвірка – це угрупування чотирьох країн центральної та східної Європи, а саме: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Вишеградська група розсварилася через війну в Україні

Так, маючи спільне радянське минуле, країни створили відповідну групу для того, щоб спільно домогтися включення до Євросоюзу та НАТО. Вони співпрацювали з багатьох питань й, окрім того, створили Вишеградський фонд, який за останні 10 – 15 років "зробив багато добра й для України".

За словами Солонтая, фонд профінансував реалізацію великої кількості проєктів щодо співпраці країн Вишеградської групи з Україною. А зараз держави розсварилися через війну Росії проти нашої країни.

Загалом тут сварка 3 до 1. Тобто Чехія, Словаччина та Польща займають більш проукраїнську позицію, а Угорщина займає позицію "і вашим, і нашим". Насправді це особиста позиція Орбана,

– розповів експерт.

Він зауважив, що угорський прем'єр Віктор Орбан розвиває стосунки з російським диктатором Владіміром Путіним і це є помітним не тільки для українців, а й для усього світу.

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Політика Угорщини не синхронізується з політикою ЄС

В ЄС є країни-донори, які фінансують спільний бюджет та допомагають іншим державам й країни-реципієнти, які цим коштом "підтягуються" та трансформують свою економіку. "Донори" займають проукраїнську позицію і вважають, що вони "платять великі гроші, щоб обороняти Європу та зберігати європейську єдність".

Тоді як Вишеградська четвірка на війну в Україні дивиться під іншим кутом. А саме з точки зору великої безпеково-політичної та економічної проблем, оскільки добре пам'ятають радянське минуле. Однак Угорщина, будучи країною-реципієнтом, намагається вести окрему зовнішню політику.

Ця країна намагається вести якусь самостійну окрему зовнішню політику, яка інколи розходиться в синхронізації з Брюсселем та Берліном, а якщо ми говоримо за межами європейських країн, то вона розходиться і з Лондоном, і з Женевою тощо,

– пояснив Солонтай.

На його думку, ця сварка стає все гострішою в міру того, як Орбан намагається вести окрему зовнішньополітичну лінію. І дійшла вона навіть до серйозного обговорення на рівні європейських країн щодо формул голосування, бо зараз вони голосують консенсусом, тобто всі країни мають ухвалити єдині спільні рішення.

Однак у таких умовах постає питання щодо того, щоб в окремих випадках мати різну кількість голосів, які мають дати країни. Й Угорщина підштовхує решту країн Європейського Союзу до такої реформи.

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