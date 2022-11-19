Европарламент может признать Россию спонсором терроризма: какие это будет иметь последствия
В войне против Украины оккупанты усилили удары по гражданским целям. Поэтому Европарламент 23 ноября рассмотрит резолюцию о признании России государством, которое спонсирует терроризм.
Основатель Лиги антитраста Агия Загребельская для 24 канала рассказала, что это символически-политический шаг. То есть, он не приведет к существенным последствиям.
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"Именно решение о признании России государством-спонсором терроризма может повлечь за собой усиление отдельных санкционных инструментов, но знаем, что в значительной степени санкционный инструментарий ЕС исчерпан. Остались направления отдельных ценных металлов, на которые еще могут наложить ограничения", – сказала Загребельская.
Решится ли ЕС принять решение
По словам эксперта, Россия и так уже максимально изолирована Европейским Союзом. Загребельская отметила, что страны, занимающие нейтральную позицию, и дальше будут продолжать свою политику. То есть, решение о признании России государством-террористом на них никак не повлияет.
Загребельская считает, что процесс двигается оптимистично. По ее словам, у Евросоюза нет существенного сопротивления решению признать Россию террористом.
Конечно, дебаты и дискуссии будут. Найдутся политики, которые против, но у ЕС будет достаточно поддержки, чтобы решение увидело мир,
– сказала эксперт.
Обратите внимание – Загребельская о будущем решении ЕС относительно России: смотрите видео
Что происходит в ЕС: последние новости
- В Словакии не состоялся саммит стран Вышеградской четверки – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Причиной стала позиция Чехии, которая не захотела садиться за один стол с Венгрией, лояльной к российским убийцам.
- ЕС заморозил российские активы почти на 70 миллиардов евро. Больше всего ресурсов нашли в Бельгии – 50 миллиардов евро.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал лидеров ЕС уйти в отставку, потому что санкции против России вредят самой Европе, а не Кремлю. В МИД Украины ответили, почему это ложь.