Яку заміну Кримському мосту готують росіяни: військове зведення від Світана

Росіяни майже у 2 рази розширили дорогу з Ростова на Південь України. Адже розуміють, що колись Кримський міст перестане існувати.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Що готують росіяни

Він пояснив, якщо за Кримський міст взявся Малюк, отже, його точно не буде. Росіяни це чудово розуміють, тому зараз намагаються забезпечити так званий "сухопутний міст".

Це шосейна дорога від Ростова на Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ й на Джанкой. Далі можна або на Керч, або на Севастополь, або на Армянськ.



Частина шосейної дороги / Скриншот з відео

Військовий експерт нагадав, що тим же напрямком росіяни намагаються побудувати ще й залізничну дорогу. Адже без неї їм складно здійснювати постачання до Криму.

"Хай будують – нам залишиться. Будемо рухатися до Маріуполя", – додав Роман Світан.

Що відбувається у Бахмуті

За словами Світана, Бахмутський рубіж досі стоїть. Ми його не залишили – ми його втримали. По периметру Бахмута ЗСУ зайняли найкраще положення для протистояння в режимі оборони.

Тепер росіяни якось намагаються нас з цих висот видавити. Це у них однозначно не виходить,

– наголосив військовий експерт.

"Там для росіян головний "камінь спотикання” – Часів Яр. Це панівна висота, яка окопана, як друга лінія оборони. Туди підійти практично неможливо, проте вони звісно будуть намагатися", – пояснив Роман Світан.



Часів Яр / Скриншот з відео

Він додав, що росіяни будуть тиснути в район Купʼянська, Бахмута, Часів Яр, Марʼїнку та Авдіївку всю зиму й аж до весни. Поки ми не отримаємо літаки.

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