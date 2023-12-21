Какую замену Крымскому мосту готовят россияне: военная сводка от Свитана

Россияне почти в 2 раза расширили дорогу из Ростова на юг Украины. Ведь понимают, что когда-нибудь Крымский мост перестанет существовать.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что готовят россияне

Он объяснил, если за Крымский мост взялся Малюк, следовательно, его точно не будет. Россияне это отлично понимают, поэтому сейчас пытаются обеспечить так называемый "сухопутный мост".

Это шоссейная дорога от Ростова на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Дальше можно либо на Керчь, либо на Севастополь, либо на Армянск.



Часть шоссейной дороги / Скриншот с видео

Военный эксперт напомнил, что том же направлении россияне пытаются построить еще и железную дорогу. Ведь без нее им сложно осуществлять доставку в Крым.

"Пусть строят – нам останется. Будем двигаться в Мариуполь", – добавил Роман Свитан.

Что происходит в Бахмуте

По словам Свитана, Бахмутский рубеж до сих пор стоит. Мы его не оставили – мы его удержали. По периметру Бахмута ВСУ заняли лучшее положение для противостояния в режиме обороны.

Теперь россияне как-то пытаются нас из этих высот выдавить. Это у них однозначно не получается,

– подчеркнул военный эксперт.

"Там для россиян главный "камень преткновения" – Часов Яр. Это господствующая высота, окопанная, как вторая линия обороны. Туда подойти практически невозможно, однако они, конечно, будут пытаться", – объяснил Роман Свитан.



Часов Яр / Скриншот с видео

Он добавил, что россияне будут давить в район Купянска, Бахмута, Часов Яр, Марьинку и Авдеевку всю зиму и до весны. Пока мы не получим самолеты.

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