Є багато роботи, – у "Слузі народу" пояснили, що змінює для України кандидатство у ЄС
Європейська рада 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Це означає юридичне закріплення майбутнього членства нашої держави в ЄС.
Про це 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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За її словами, Україні ще потрібно зробити багато роботи та реформ. Зокрема, судової гілки влади, а також завершення антикорупційної реформи.
Нам кажуть, що ці всі реформи треба зробити для Європи. Ні, це треба зробити для українців. Щоб вони могли знайти справедливість в судах, довіряли всім гілкам влади й не відчували, що є якісь корупційні складові,
– повідомила Євгенія Кравчук.
Також вона зазначила, що мають бути економічні реформи й відбудова України.
Євгенія Кравчук додала, що надання офіційного статусу кандидата відкриває перед нами додаткові програми Європейського Союзу, зокрема фінансові.
"Мова про програми для відновлення української економіки", – уточнила заступниця голови фракції "Слуга народу".
Останні новини щодо України та ЄС
- Президент Володимир Зеленський розповів, якими мають бути наступні кроки нашої держави, щоб стати членом ЄС. Очільник держави підкреслив, що Україна, попри війну, продовжує втілювати у життя законодавство ЄС. Також високопосадовці працюють над реалізацією норм і правил, яких дотримуються на Заході.
- Після надання Україні статусу кандидата ЄС 23 червня Європейська рада оприлюднила текст висновків. Там вказали, хто стежитиме за здійсненням реформ, які потрібні для повноцінного членства країни в Євросоюзі.
- Статус кандидата на членство в Євросоюзі. На думку європейських політиків – це правильний жест з боку Європи дати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі. Зокрема, це підкреслив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції за результатами саміту лідерів ЄС.
- Натомість прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта напередодні позитивного рішення Європейської ради заявив, що євроінтеграція України може призвести до розвалу ЄС, а не його зміцнення. Крім того, політик припустив, що шлях до Євросоюзу може "стати пасткою" безпосередньо для нашої держави.
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