Есть много работы, – в "Слуге народа" объяснили, что меняет для Украины кандидатство в ЕС

Европейский совет 23 июня 2022 года предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Это означает юридическое укрепление будущего членства нашего государства в ЕС.

Об этом в эфире 24 канала заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Важно Ситуация становится напряженной, – пояснил Латушко последние встречи "верхушек" России и Беларуси.

По ее словам, Украине еще предстоит сделать много работы и реформ. В частности, судебная ветвь власти, а также завершение антикоррупционной реформы.

Нам говорят, что все эти реформы нужно сделать для Европы. Нет, это нужно сделать для украинцев. Чтобы они могли обрести справедливость в судах, доверяли всем ветвям власти и не чувствовали, что есть какие-то коррупционные составляющие,

– сообщила Евгения Кравчук.

Также она отметила, что должны быть экономические реформы и восстановление Украины.

Евгения Кравчук добавила, что предоставление официального статуса кандидата открывает перед нами дополнительные программы Европейского Союза, в том числе финансовые.

"Речь о программах по восстановлению украинской экономики", - уточнила заместитель главы фракции "Слуга народа".

Последние новости по Украине и ЕС

Президент Владимир Зеленский рассказал, какими будут следующие шаги нашего государства, чтобы стать членом ЕС. Глава государства подчеркнул, что Украина, несмотря на войну, продолжает претворять в жизнь законодательство ЕС. Также чиновники работают над реализацией норм и правил, соблюдаемых на Западе.

После предоставления Украине статуса кандидата ЕС 23 июня Европейский совет обнародовал текст выводов. Там указали, кто будет следить за осуществлением реформ, необходимых для полноценного членства страны в Евросоюзе.

Статус кандидата на членство в Евросоюзе. По мнению европейских политиков, это правильный жест со стороны Европы дать Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. В частности, это подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по результатам саммита лидеров ЕС.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта накануне положительного решения Европейского совета заявил, что евроинтеграция Украины может привести к развалу ЕС , а не его укреплению. Кроме того, политик предположил, что путь в Евросоюз может "стать ловушкой" непосредственно для нашего государства.

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