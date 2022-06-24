Про це в ефірі 24 каналу заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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За її словами, Україні ще потрібно зробити багато роботи та реформ. Зокрема, судової гілки влади, а також завершення антикорупційної реформи.

Нам кажуть, що ці всі реформи треба зробити для Європи. Ні, це треба зробити для українців. Щоб вони могли знайти справедливість в судах, довіряли всім гілкам влади й не відчували, що є якісь корупційні складові,

– повідомила Євгенія Кравчук.

Також вона зазначила, що мають бути економічні реформи й відбудова України.

Євгенія Кравчук додала, що надання офіційного статусу кандидата відкриває перед нами додаткові програми Європейського Союзу, зокрема фінансові.

"Мова про програми для відновлення української економіки", – уточнила заступниця голови фракції "Слуга народу".

Останні новини щодо України та ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, якими мають бути наступні кроки нашої держави, щоб стати членом ЄС. Очільник держави підкреслив, що Україна, попри війну, продовжує втілювати у життя законодавство ЄС. Також високопосадовці працюють над реалізацією норм і правил, яких дотримуються на Заході.

Після надання Україні статусу кандидата ЄС 23 червня Європейська рада оприлюднила текст висновків. Там вказали, хто стежитиме за здійсненням реформ, які потрібні для повноцінного членства країни в Євросоюзі.

Статус кандидата на членство в Євросоюзі. На думку європейських політиків – це правильний жест з боку Європи дати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі. Зокрема, це підкреслив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції за результатами саміту лідерів ЄС.

Натомість прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта напередодні позитивного рішення Європейської ради заявив, що євроінтеграція України може призвести до розвалу ЄС, а не його зміцнення. Крім того, політик припустив, що шлях до Євросоюзу може "стати пасткою" безпосередньо для нашої держави.

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