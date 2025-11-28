Надав повний доступ, – Єрмак вперше прокоментував обшуки у себе вдома
- Андрій Єрмак підтвердив проведення обшуків НАБУ і САП у його квартирі.
- Єрмак заявив, що не перешкоджає слідчим, а його адвокати співпрацюють з правоохоронцями.
28 листопада вранці НАБУ і САП повідомили про обшуки у керівника Офісу президента. Андрій Єрмак зробив заяву з цього приводу.
У дописі в соцмережі чиновник підтвердив, що НАБУ і САП справді проводять процесуальні дії у нього вдома, передає 24 Канал.
Як Єрмак відреагував на обшуки?
Андрій Єрмак заявив, що не перешкоджає роботі слідчих, а його адвокати співпрацюють з правоохоронцями.
Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння,
– заявив посадовець.
Нагадаємо, що першими про обшуки в Андрія Єрмака повідомили журналісти "Української правди". Вони зафільмували візит детективів НАБУ і САП до урядового кварталу.
У НАБУ уточнили, що слідчі дії в очільника Офісу президента санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Там пообіцяли оприлюднити деталі згодом.
Нагадаємо, що останнім часом ім'я Андрія Єрмака згадувалося в контексті корупційної справи "Мідас". Зокрема, нардеп Ярослав Железняк заявляв, що керівник Офісу президента не міг не знайти про оборудки в енергетичній сфері. Він припустив, що "Алі-Баба", який фігурує на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. Роль "Алі-Баби" полягала у створенні тиску на НАБУ і САП.
Деякі депутати зі "Слуги народу" на тлі скандалу вимагали відставки Єрмака. На закритій зустрічі із фракцією Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме посадовця.
Що відомо про справу Міндіча?
- "Мідас" – це масштабне антикорупційне розслідування у сфері енергетики. Йдеться про ймовірну корупційну схему на державному підприємстві НАЕК "Енергоатом".
- За даними слідства – через офіс, пов'язаний із фігурантами справи, "пройшло" близько 100 мільйонів доларів.
- Крім безпосереднього розкрадання / відмивання коштів, схема передбачала незаконний вплив на стратегічні державні підприємства, маніпуляції з контрактами та "легалізацію" грошей.