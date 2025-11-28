Надав повний доступ, – Єрмак вперше прокоментував обшуки у себе вдома

28 листопада вранці НАБУ і САП повідомили про обшуки у керівника Офісу президента. Андрій Єрмак зробив заяву з цього приводу.

У дописі в соцмережі чиновник підтвердив, що НАБУ і САП справді проводять процесуальні дії у нього вдома, передає 24 Канал.

Як Єрмак відреагував на обшуки?

Андрій Єрмак заявив, що не перешкоджає роботі слідчих, а його адвокати співпрацюють з правоохоронцями.

Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння,

– заявив посадовець.

Нагадаємо, що першими про обшуки в Андрія Єрмака повідомили журналісти "Української правди". Вони зафільмували візит детективів НАБУ і САП до урядового кварталу.

У НАБУ уточнили, що слідчі дії в очільника Офісу президента санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Там пообіцяли оприлюднити деталі згодом.

Нагадаємо, що останнім часом ім'я Андрія Єрмака згадувалося в контексті корупційної справи "Мідас". Зокрема, нардеп Ярослав Железняк заявляв, що керівник Офісу президента не міг не знайти про оборудки в енергетичній сфері. Він припустив, що "Алі-Баба", який фігурує на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. Роль "Алі-Баби" полягала у створенні тиску на НАБУ і САП.

Деякі депутати зі "Слуги народу" на тлі скандалу вимагали відставки Єрмака. На закритій зустрічі із фракцією Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме посадовця.

Що відомо про справу Міндіча?