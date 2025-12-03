"Дуже небезпечна людина": ексречниця Зеленського заявила про страх за життя через Єрмака

Ексречниця президента Зеленського Юлія Мендель, заявила, що побоюється за своє життя через Андрія Єрмака. Вона назвала колишнього голову Офісу президента "дуже небезпечною людиною".

Про це колишня прессекретарка президента Юлія Менедель розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

Що розповіла Мендель про вплив Єрмака?

Юлія Мендель заявила, що боїться за власне життя через ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака.

Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся, Богу дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина, дуже небезпечна. І ті, хто його знає, це зрозуміють,

– сказала Мендель.

Ексречниця стверджує, що Єрмак нібито має широкі можливості впливу: від інформаційних кампаній проти колег до тиску через правоохоронні органи. Наприклад, за словами Мендель, ексглава ОПУ міг зробити так, щоб створили кримінальні провадження "просто на рівному місці".

Мендель пригадала, як посадовці, за її даними, зазнавали тиску від Андрія Єрмака та казали: "Юлю, так не роблять з людьми".

Вона запевнила, що "багато людей іде, і стільки доль знищено через Андрія Борисовича".

Колишня речниця Зеленського також заявила, що у 2019 році Єрмак нібито цікавився в політтехнологів США, як йому стати президентом. На думку Мендель, це свідчить про те, що його "амбіції дуже великі" та він, мовляв, вибудовував власну вертикаль влади в Україні.

