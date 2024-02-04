"Методом батога та пряника": як Євросоюз переконав Орбана не блокувати допомогу Україні

Євросоюз 1 лютого ухвалив довгоочікуване для України рішення про надання 50 мільярдів євро допомоги. Однак досягти одноголосної позиції членам ЄС було вкрай непросто, адже прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був проти фінансування.

В етері 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса припустив, як ЄС вдалося переконати Орбана відмовитися від вето в останню хвилину перед початком саміту. Зазначимо, що зараз угорського прем'єр-міністра сприймають як головного опонента європейським політикам.

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Що ж таки переконало Орбана

Орбана роздратувала історія щодо виділення Україні 50 мільярдів фінансової допомоги, адже на саміті йому дали прочухана й він нічого не отримав, на відміну від грудневого саміту, коли за відкриття переговорів про вступ нашої країни до ЄС Угорщина отримала 20 мільярдів євро.

Зараз йому нічого не дали й всі були на нього дуже злі, тому ніяких поступок на його користь не було,

– мовив інвестиційний банкір.

Він припустив, що, ймовірно, голосувати Орбана переконав тиск. Західна преса, наприклад, писала, що Європейський Союз буде вдаватися до жорстких заходів щодо економіки Угорщини, якщо Орбан буде себе погано поводити.

Також був "план Б" від Євросоюзу. Фінансову допомогу Україні в будь-якому разі погодили б, але якби без Угорщини, то це для Будапешта мало б негативні наслідки.

Пряником тут було спілкування Орбана з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні й не тільки тому, що вона приємна особистість,

– зауважив Фурса.

Зараз Мелоні лідер консервативних рухів Європи та намагається їх об'єднати. Вона сказала Орбану, що якщо він себе добре поводитиме, то його також запросять приєднатися до руху.

"Орбану це лестить, він хоче до Джорджії Мелоні в організацію. Звісно, не пряниками єдиними переконували угорського прем'єра, адже після саміту він був дуже злий та роздратований, тому це не той крок, який йому було робити приємно", – підсумував інвестиційний банкір.

ЄС виділив Україні 50 мільярдів євро

1 лютого 2024 року усі 27 країн-членів Європейського Союзу погодили допомогу для України в розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомив Шарль Мішель.

Зазначимо, що мовиться про 17 мільярдів прямої допомоги та 33 мільярди у вигляді кредитів, які Київ отримає протягом наступних чотирьох років, тобто у 2024 – 2027 роках.

Президент Володимир Зеленський подякував європейським союзникам за фінансове рішення на користь України. Він також підкреслив важливість єдності членів Євросоюзу.