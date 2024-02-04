"Методом кнута и пряника": как Евросоюз убедил Орбана не блокировать помощь Украине

Евросоюз 1 февраля принял долгожданное для Украины решение о предоставлении 50 миллиардов евро помощи. Однако достичь единогласной позиции членам ЕС было крайне непросто, ведь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был против финансирования.

В эфире 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса предположил, как ЕС удалось убедить Орбана отказаться от вето в последнюю минуту перед началом саммита. Отметим, что сейчас венгерского премьер-министра воспринимают как главного оппонента европейским политикам.

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Что же все-таки убедило Орбана

Орбана разозлила история о выделении Украине 50 миллиардов финансовой помощи, ведь на саммите ему дали нагоняй и он ничего не получил, в отличие от декабрьского саммита, когда за открытие переговоров о вступлении нашей страны в ЕС Венгрия получила 20 миллиардов евро.

Сейчас ему ничего не дали и все были на него очень злые, поэтому никаких уступок в его пользу не было,

– сказал инвестиционный банкир.

Он предположил, что, вероятно, голосовать Орбана убедило давление. Западная пресса, например, писала, что Европейский Союз будет прибегать к жестким мерам относительно экономики Венгрии, если Орбан будет себя плохо вести.

Также был "план Б" от Евросоюза. Финансовую помощь Украине в любом случае согласовали бы, но если бы без Венгрии, то это для Будапешта имело бы негативные последствия.

Пряником здесь было общение Орбана с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и не только потому, что она приятная личность,

– отметил Фурса.

Сейчас Мелони лидер консервативных движений Европы и пытается их объединить. Она сказала Орбану, что если он себя хорошо будет вести, то его также пригласят присоединиться к движению.

"Орбану это льстит, он хочет к Джорджии Мелони в организацию. Конечно, не пряниками едиными убеждали венгерского премьера, ведь после саммита он был очень злой и раздраженный, поэтому это не тот шаг, который ему было делать приятно", – подытожил инвестиционный банкир.

ЕС выделил Украине 50 миллиардов евро

1 февраля 2024 года все 27 стран-членов Европейского Союза согласовали помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщил Шарль Мишель.

Отметим, что речь идет о 17 миллиардах прямой помощи и 33 миллиардах в виде кредитов, которые Киев получит в течение следующих четырех лет, то есть в 2024 – 2027 годах.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил европейских союзников за финансовое решение в пользу Украины. Он также подчеркнул важность единства членов Евросоюза.