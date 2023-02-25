Завдасть шкоди воєнній машині Росії: в ЄС офіційно схвалили десятий пакет санкцій

Європейський союз офіційно затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії 25 лютого. Що він передбачає – читайте далі.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він написав у твітері, що до 10 пакету санкцій увійшли 121 фізична та юридична особа, а також обмеження стосуються торгівлі та пропагандистських ЗМІ.

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Що передбачає 10 пакет санкцій проти Росії

Боррель наголосив, що ЄС залишається єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині.

"Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ", – написав він.

Голова дипломатії ЄС додав, що до санкційного списку потрапили ті, "хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей".

Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, про що я говорив учора (24 лютого – 24 Канал) в Раді Безпеки ООН,

– зазначив Боррель.

Зазначимо, що до нового пакету обмежень увійдуть, зокрема, експортні заборони на 11 мільярдів євро. Йдеться про товари, які Росія не зможе замінити постачаннями з інших країн.

Що ЄС заборонив експортувати в Росії

Транспортні засоби: великовагові вантажівки (та їх запчастини), напівпричепи та спеціальні транспортні засоби, такі як снігоходи;

Товари, які використовуються російським військовим: у тому числі електрогенератори, біноклі, радари, компаси тощо;

Будівельне устаткування: мости, баштоподібні конструкції для будівель, автонавантажувачі, крани тощо;

Товари, які є критично важливими для функціонування та нарощування російського промислового потенціалу (електроніка, деталі машин, насоси, обладнання для обробки металів тощо);

Повні промислові підприємства: цю категорію додано, щоб уникнути лазівок;

Товари, що використовуються в авіаційній промисловості (турбореактивні двигуни).

Із заборон на імпорт з Росії:

Бітум і супутні матеріали, такі як асфальт;

Синтетичний каучук і сажа.

Європейські обмеження торкнуться й Ірану, який так чи інакше допомагає Росії у її війні проти України.

Також санкції передбачають певні заходи проти поширення російської дезінформації. Крім того, будуть запроваджені заходи щодо запобігання обходу санкцій проти Росії.

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