Обмеження проти країни-терористки – занадто м'які. Про це під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє 24 канал.

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Десятий пакет санкцій проти Росії – занадто м'який

Моравецький розповів, що Польща не задоволена десятим пакетом санкцій проти Росії, адже обмеження – "надто м'які та слабкі".

Ми пропонуємо, щоб там були різні особи. Ми пропонували, аби там були російські продукти, зокрема каучук. Ми тиснемо на західних союзників, аби цей пакет був більш розбудований,

– пояснив глава польського уряду.

Прем'єр додав, що 24 лютого скерує прохання до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб до нового пакета санкцій додали кількох російських пропагандистів.

"Бо ми знаємо, яка шкідлива російська пропаганда. Яка брехня, яка пропаганда може бути сіяна цими людьми. І тому клопотатимемо, аби розбудували якнайширше цей пакет", – зауважив Моравецький.

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Що пропонує Варшава

Члени ЄС дійшли згоди щодо майже усіх пунктів нового пакета санкцій проти Росії. Однак каменем спотикання став імпорт синтетичного каучуку. Польські дипломати наголошують, що вони не блокують пакет, а хочуть, щоб ці санкції мали сенс.

Низка країн ЄС закликали до повної заборони імпорту синтетичного каучуку з Росії. Однак є й ті, хто має від нього залежність. Саме тому Брюссель, за словами одного із дипломатів, запропонував встановити ліміт квоти на рівні 560 тисяч метричних тонн.

Польські дипломати вважають, що це позбавляє санкції сенсу, адже ЄС пропонує встановити ліміт, який перевищує поточний імпорт. Про це свідчать і торговельні дані – за останні 10 років Росія не перевищувала запропоновану ЄС квоту імпорту синтетичного каучуку.

Зверніть увагу! Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель був впевненим у тому, що Євросоюз схвалить нові санкції проти Росії на роковини її вторгнення в Україну.