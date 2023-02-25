Нанесет вред военной машине России: в ЕС официально одобрили десятый пакет санкций

Европейский союз официально утвердил новый десятый пакет санкций против России 25 февраля. Что он предполагает – читайте дальше.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он написал в твиттере, что в 10 пакет санкций вошли 121 физическое и юридическое лицо, а также ограничения касающиеся торговли и пропагандистских СМИ.

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Что предусматривает 10 пакет санкций против России

Боррель подчеркнул, что ЕС остается единым в своей решимости нанести ущерб российской военной машине.

"Принят 10-й пакет санкций: в список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ", – написал он.

Глава дипломатии ЕС добавил, что в санкционный список попали те, "кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 000 украинских детей".

Это явное нарушение международного права, в частности Женевской конвенции, о чем я говорил вчера (24 февраля – 24 Канал) в Совете Безопасности ООН,

– отметил Боррель.

Отметим, что в новый пакет ограничений войдут, в частности, экспортные запреты на 11 миллиардов евро. Речь идет о товарах, которые Россия не сможет заменить поставками из других стран.

Что ЕС запретил экспортировать в Россию

Транспортные средства: грузовики (и их запчасти), полуприцепы и специальные транспортные средства, такие как снегоходы;

Товары, используемые российским военным: в том числе электрогенераторы, бинокли, радары, компасы и т.п.;

Строительное оборудование: мосты, башнеобразные конструкции для зданий, автопогрузчики, краны и т.п.;

Товары, критически важные для функционирования и наращивания российского промышленного потенциала (электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов и т.п.);

Полные промышленные предприятия: эта категория добавлена во избежание лазейок;

Товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).

Из запретов на импорт из России:

Битум и сопутствующие материалы, такие как асфальт;

Синтетический каучук и сажа.

Европейские ограничения коснутся и Ирана, так или иначе помогающего России в ее войне против Украины.

Также санкции предусматривают определенные меры против распространения российской дезинформации. Кроме того, будут введены меры по предотвращению обхода санкций против России.

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