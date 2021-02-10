ЄС розгляне санкційні сценарії щодо Білорусі: серед них – розрив відносин

Група держав Євросоюзу з представниками дипломатії та делегація блоку в Мінську будуть рекомендувати декілька шляхів протидії режиму Олександра Лукашенка. Серед сценаріїв – розширення санкцій та розрив дипломатичних відносин.
Джерело:Radio Free Europe
Документ "Доповідь керівників місій ЄС: огляд обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі в лютому 2021 року" повинні обговорити найближчими тижнями у Брюсселі.
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Сценарії відносин ЄС та Білорусі
Відповідний документ передбачає 4 різні шляхи, якими може піти Брюссель щодо відносин з Білоруссю.
► Перший шлях передбачає очікування, він полягає у продовженні такого підходу з поступовим запровадженням санкцій.
► Другий варіант – "мовчазна" дипломатія. У цьому випадку мовитиметься про місію високого рівня в Мінськ, запрошення на нейтральну територію та підтримку пропозиції про посередництво.
Водночас відповідний шлях передбачатиме згоду на розмову з режимом та вступ у своєрідний діалог в ОБСЄ, а також – вступ у переговори з Росією та США щодо посилення зовнішнього тиску.
►Третій шлях – зниження рівня дипломатичних відносин та більшу кількість санкцій щодо фізичних і юридичних осіб. Також мовитиметься про "підтримку порушень справ за національним законодавством в ЄС проти винуватців тортур та нелюдського поводження".
► Четвертим і найсуворішим варіантом є майже повне заморожування відносин. Це означатиме розрив дипломатичних відносин, зокрема:
- виведення послів держав-членів ЄС;
- режим повних санкцій, що вражає різні промислові галузі;
- заборону на продаж єврооблігацій;
- мораторій на участь Білорусі у структурах "Східного партнерства";
- офіційне визнання уряду в еміграції.
Відновлення діалогу з ЄС
Водночас у документі зазначили низку речей, які білоруська влада повинна зробити, щоб відновити так званий змістовний діалог з ЄС – припинення "будь-яких репресій та зловживань правами людини"
Європейський Союз також вимагає від Білорусі звільнення політичних в'язнів та забезпечення вільних і чесних виборів під спостереженням ОБСЄ.
Також керівники місій пропонували Брюсселю розглянути питання про розширення сфери санкцій у випадку, якщо ключові вимоги ЄС не виконають.Зверніть увагу! Євросоюз назвав президентські вибори в Білорусі 9 серпня "ні вільними, ні чесними" і заявив, що Олександр Лукашенко "не має демократичної легітимності".
Санкції ЄС щодо Білорусі
- Внаслідок репресій проти протестувальників у Білорусі – у ЄС вирішили запровадити санкції проти режиму.
- Перший пакет санкції ЄС запровадив ще 2 жовтня 2020 року, туди потрапили 40 білоруських чиновників, проте самопроголошеного президента серед них не було.
- 6 листопада про Лукашенка вже згадали – у другому пакеті санкцій. Також у переліку – ще 14 чиновників Білорусі
- 17 грудня Євросоюз ухвалив третій пакет санкцій. У перелік внесли 29 білорусів, серед яких і вище керівництво країни.