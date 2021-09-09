ЄС схвалив фінансування країн-кандидаток на вступ: чи потрапила у список Україна
Джерело:Рада ЄС
Євросоюз узгодив 7-річний план з фінансування країн-кандидаток на вступ, загальна сума якого становить 14,2 мільярда євро. У список потрапили 8 країн, однак України серед них немає.
Країни-члени ЄС дали остаточну згоду на фінансову допомогу для держав, які є кандидатками на вступ до Євросоюзу.
Читайте також Україна готова вступати в НАТО та ЄС, але є одне "але"
Для країн-кандидаток на вступ в ЄС виділили гроші
Держави-члени дали зелене світло майже 14,2 мільярда євро передвступної фінансової допомоги на період 2021 – 2027 років,
– йдеться у повідомленні.
Гроші отримають такі країни:
- Албанія,
- Боснія та Герцеговина,
- Ісландія,
- Косово,
- Чорногорія,
- Північна Македонія,
- Сербія,
- Туреччина.
На жаль, Україна у цей список не потрапила.
На що витрачатимуть гроші
Виділені гроші мають допомогти країнам провести реформи з метою майбутнього членства в ЄС.
"Бенефіціарам нададуть підтримку у проведенні необхідних політичних, інституційних, правових, адміністративних, соціальних та економічних реформ з метою дотримання цінностей ЄС та поступового пристосування до його правил, стандартів, політики та практики", – пояснили у Раді ЄС.
Допомога відрізнятиметься за обсягом та інтенсивністю відповідно до результатів діяльності зацікавлених країн.
Особливу увагу приділятимуть зусиллям, що докладаються у фундаментальних сферах реформ:
- верховенство права та основні права,
- демократичні інститути та реформа державного управління,
- економічний розвиток та конкурентоспроможність.
Тепер це план повинен ще схвалити Європарламент.
Вступ України в ЄС: останні новини
- Раніше Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що ЄС слід бути сміливішим щодо питання України. Однак, на думку політикині, Києву необхідно "ще 20 років роботи" для членства в організації, адже наразі "держава не підходить під вимоги".
- У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяву недоречною. А віцепрем'єрка Ольга Стефанішина такі висловлювання Кальюлайд описала як спробу пояснити неготовність ЄС до розширення.
- Згодом депутати Європарламенту спростували слова політикині, наголосивши, що період шляху до ЄС залежить тільки від самої України.