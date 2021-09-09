Країни-члени ЄС дали остаточну згоду на фінансову допомогу для держав, які є кандидатками на вступ до Євросоюзу.

Читайте також Україна готова вступати в НАТО та ЄС, але є одне "але"

Для країн-кандидаток на вступ в ЄС виділили гроші

Держави-члени дали зелене світло майже 14,2 мільярда євро передвступної фінансової допомоги на період 2021 – 2027 років,

– йдеться у повідомленні.

Гроші отримають такі країни:

Албанія,

Боснія та Герцеговина,

Ісландія,

Косово,

Чорногорія,

Північна Македонія,

Сербія,

Туреччина.

На жаль, Україна у цей список не потрапила.

На що витрачатимуть гроші

Виділені гроші мають допомогти країнам провести реформи з метою майбутнього членства в ЄС.

"Бенефіціарам нададуть підтримку у проведенні необхідних політичних, інституційних, правових, адміністративних, соціальних та економічних реформ з метою дотримання цінностей ЄС та поступового пристосування до його правил, стандартів, політики та практики", – пояснили у Раді ЄС.

Допомога відрізнятиметься за обсягом та інтенсивністю відповідно до результатів діяльності зацікавлених країн.

Особливу увагу приділятимуть зусиллям, що докладаються у фундаментальних сферах реформ:

верховенство права та основні права,

демократичні інститути та реформа державного управління,

економічний розвиток та конкурентоспроможність.

Тепер це план повинен ще схвалити Європарламент.

Вступ України в ЄС: останні новини