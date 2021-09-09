ЕС одобрил финансирование стран-кандидатов на вступление: попала ли в список Украина

Евросоюз согласовал 7-летний план по финансированию стран-кандидатов на вступление, общая сумма которого составляет 14,2 миллиарда евро. В список попали 8 стран, однако Украины среди них нет.

Страны-члены ЕС дали окончательное согласие на финансовую помощь для государств, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз.

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Для стран-кандидатов на вступление в ЕС выделили деньги

Государства-члены дали зеленый свет почти 14,2 миллиарда евро предвступительной финансовой помощи на период 2021 – 2027 годов,

– говорится в сообщении.

Деньги получат следующие страны:

Албания,

Босния и Герцеговина,

Исландия,

Косово,

Черногория,

Северная Македония,

Сербия,

Турция.

К сожалению, Украина в этот список не попала.

На что тратить деньги

Выделенные деньги должны помочь странам провести реформы с целью будущего членства в ЕС.

"Бенефициарам окажут поддержку в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ в целях соблюдения ценностей ЕС и постепенного приспособления к его правилам, стандартам, политике и практике", – пояснили в Совете ЕС.

Помощь будет отличаться по объему и интенсивности согласно результатам деятельности заинтересованных стран.

Особое внимание будет уделяться усилиям, которые предпринимаются в фундаментальных сферах реформ:

верховенство права и основные права,

демократические институты и реформа государственного управления,

экономическое развитие и конкурентоспособность.

Теперь это план должен еще одобрить Европарламент.

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