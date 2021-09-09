ЕС одобрил финансирование стран-кандидатов на вступление: попала ли в список Украина
Источник:Совет ЕС
Евросоюз согласовал 7-летний план по финансированию стран-кандидатов на вступление, общая сумма которого составляет 14,2 миллиарда евро. В список попали 8 стран, однако Украины среди них нет.
Страны-члены ЕС дали окончательное согласие на финансовую помощь для государств, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз.
Читайте также Украина готова вступать в НАТО и ЕС, но есть одно "но"
Для стран-кандидатов на вступление в ЕС выделили деньги
Государства-члены дали зеленый свет почти 14,2 миллиарда евро предвступительной финансовой помощи на период 2021 – 2027 годов,
– говорится в сообщении.
Деньги получат следующие страны:
- Албания,
- Босния и Герцеговина,
- Исландия,
- Косово,
- Черногория,
- Северная Македония,
- Сербия,
- Турция.
К сожалению, Украина в этот список не попала.
На что тратить деньги
Выделенные деньги должны помочь странам провести реформы с целью будущего членства в ЕС.
"Бенефициарам окажут поддержку в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ в целях соблюдения ценностей ЕС и постепенного приспособления к его правилам, стандартам, политике и практике", – пояснили в Совете ЕС.
Помощь будет отличаться по объему и интенсивности согласно результатам деятельности заинтересованных стран.
Особое внимание будет уделяться усилиям, которые предпринимаются в фундаментальных сферах реформ:
- верховенство права и основные права,
- демократические институты и реформа государственного управления,
- экономическое развитие и конкурентоспособность.
Теперь это план должен еще одобрить Европарламент.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ЕС следует быть смелее насчет вопроса Украины. Однако, по мнению политика, Киеву необходимо "еще 20 лет работы" для членства в организации, ведь сейчас "государство не подходит под требования".
- В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал заявление неуместным. А вице-премьер Ольга Стефанишина такие высказывания Кальюлайд описала как попытку объяснить неготовность ЕС к расширению.
- Впоследствии депутаты Европарламента опровергли слова политика, подчеркнув, что период пути в ЕС зависит только от самой Украины.