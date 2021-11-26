Євроінтеграція і підтримка демократії, – експерт назвав пріоритети нового канцлера Німеччини

Олаф Шольц очолив уряд Німеччини. Ймовірно, він зацікавлений у євроатлантичних прагненнях України.

Окрім цього, новий канцлер підтримуватиме демократію. Про це зауважив в ефірі 24 каналу експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд.

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Серед партій розбіжностей немає

Він пояснив, що всі центристські партії Німеччини у своїх зовнішньополітичних доктринах – доволі близькі.

Це пріоритет – європейської інтеграції, це деякий пацифістський підхід міжнародної політики і підтримка демократії,

– наголосив Умланд.

За його словами, на відміну від інших країн, серед тих партій, які формують владу Німеччини, немає великих розбіжностей.

Ймовірно, Німеччина допомагатиме Україні

Ангела Меркель за канцлерства на словах засуджувала агресію Росії проти України, а на практиці їздила до Володимира Путіна і намагалася з ним домовлятися. Експерт боїться, що щось схоже може відбуватися і в майбутньому, адже інакше Німеччина не може себе поводити.

Вважають, що Меркель дуже цікавилася Україною і в межах своїх можливостей намагалася допомагати Україні в цій ситуації. Андреас Умланд Експерт Українського інституту майбутнього

"Я надіюсь, що це (допомога – 24 канал) і надалі продовжуватиметься. Найцікавіший момент, як себе поводитиме новий міністр іноземних справ Анналена Бербок", – зауважив Умланд.

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