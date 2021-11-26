Евроинтеграция и поддержка демократии, – эксперт назвал приоритеты нового канцлера Германии
Источник:24 канал
Олаф Шольц возглавил правительство Германии. Вероятно, он заинтересован в евроатлантических стремлениях Украины.
Кроме этого, новый канцлер будет поддерживать демократию. Об этом отметил в эфире 24 канала эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.
Также читайте Глава МИД Германии считает пока нецелесообразным членство Украины в НАТО: эксперт объяснил почему
Среди партий разногласий нет
Он пояснил, что все центристские партии Германии в своих внешнеполитических доктринах – довольно близки.
Это приоритет европейской интеграции, это некоторый пацифистский подход международной политики и поддержка демократии,
– подчеркнул Умланд.
По его словам, в отличие от других стран, среди тех партий, которые формируют власть Германии, нет больших разногласий.
Вероятно, Германия будет помогать Украине
Ангела Меркель при правлении на словах осуждала агрессию России против Украины, а на практике ездила к Владимиру Путину и пыталась с ним договариваться. Эксперт боится, что что-то похожее может происходить и в будущем, ведь иначе Германия не может себя вести.
Считают, что Меркель очень интересовалась Украиной и в пределах своих возможностей пыталась помогать Украине в этой ситуации.
"Я надеюсь, что это (помощь – 24 канал) и в дальнейшем будет продолжаться. Самый интересный момент, как себя будет вести новый министр иностранных дел Анналена Бербок", – отметил Умланд.
Умланд рассказал о позиции Шольца: смотрите видео
Изменения в правительстве Германии: главное
- Последние 2 месяца в Германии продолжались коалиционные переговоры после парламентских выборов. Поэтому 3 немецкие партии (социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы) договорились о формировании нового правительства во главе с лидером социал-демократов Олафом Шольцом. Официально он вступит в должность в течение 10 дней.
- В целом приоритетами нового правительства будет борьба с изменением климата и продвижение цифровых технологий. Амбициозные планы перехода Германии на "зеленую экономику".
- Шольц подчеркнул важность "суверенной Европы", дружбы с Францией и партнерства с США. Будущий канцлер пообещал проводить "политику с большим влиянием".