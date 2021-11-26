Евроинтеграция и поддержка демократии, – эксперт назвал приоритеты нового канцлера Германии

Олаф Шольц возглавил правительство Германии. Вероятно, он заинтересован в евроатлантических стремлениях Украины.

Кроме этого, новый канцлер будет поддерживать демократию. Об этом отметил в эфире 24 канала эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.

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Среди партий разногласий нет

Он пояснил, что все центристские партии Германии в своих внешнеполитических доктринах – довольно близки.

Это приоритет европейской интеграции, это некоторый пацифистский подход международной политики и поддержка демократии,

– подчеркнул Умланд.

По его словам, в отличие от других стран, среди тех партий, которые формируют власть Германии, нет больших разногласий.

Вероятно, Германия будет помогать Украине

Ангела Меркель при правлении на словах осуждала агрессию России против Украины, а на практике ездила к Владимиру Путину и пыталась с ним договариваться. Эксперт боится, что что-то похожее может происходить и в будущем, ведь иначе Германия не может себя вести.

Считают, что Меркель очень интересовалась Украиной и в пределах своих возможностей пыталась помогать Украине в этой ситуации. Андреас Умланд Эксперт Украинского института будущего

"Я надеюсь, что это (помощь – 24 канал) и в дальнейшем будет продолжаться. Самый интересный момент, как себя будет вести новый министр иностранных дел Анналена Бербок", – отметил Умланд.

Умланд рассказал о позиции Шольца: смотрите видео

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