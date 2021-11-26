Окрім цього, новий канцлер підтримуватиме демократію. Про це зауважив в ефірі 24 каналу експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд.
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Серед партій розбіжностей немає
Він пояснив, що всі центристські партії Німеччини у своїх зовнішньополітичних доктринах – доволі близькі.
Це пріоритет – європейської інтеграції, це деякий пацифістський підхід міжнародної політики і підтримка демократії,
– наголосив Умланд.
За його словами, на відміну від інших країн, серед тих партій, які формують владу Німеччини, немає великих розбіжностей.
Ймовірно, Німеччина допомагатиме Україні
Ангела Меркель за канцлерства на словах засуджувала агресію Росії проти України, а на практиці їздила до Володимира Путіна і намагалася з ним домовлятися. Експерт боїться, що щось схоже може відбуватися і в майбутньому, адже інакше Німеччина не може себе поводити.
Вважають, що Меркель дуже цікавилася Україною і в межах своїх можливостей намагалася допомагати Україні в цій ситуації.
"Я надіюсь, що це (допомога – 24 канал) і надалі продовжуватиметься. Найцікавіший момент, як себе поводитиме новий міністр іноземних справ Анналена Бербок", – зауважив Умланд.
Умланд розповів про позицію Шольца: дивіться відео
Зміни в уряді Німеччини: головне
- Останні 2 місяці в Німеччині тривали коаліційні перемовини після парламентських виборів. Відтак 3 німецькі партії (соціал-демократи, "зелені" та вільні демократи) домовилися про формування нового уряду на чолі з лідером соціал-демократів Олафом Шольцом. Офіційно він вступить на посаду впродовж 10 днів.
- Загалом пріоритетами нового уряду буде боротьба зі зміною клімату та просування цифрових технологій. Амбітні плани переходу Німеччини на "зелену економіку".
- Шольц підкреслив важливість "суверенної Європи", дружби з Францією та партнерства із США. Майбутній канцлер пообіцяв проводити "політику з великим впливом".