Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. На його думку, у політиці щодо України Німеччина й надалі триматиметься курсу попереднього уряду.
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За його словами, для нас важливими є рішення нової міністерки закордонних справ Анналени Бербок. Вона поки не підтримує членство України в Північноатлантичному альянсі, оскільки воно "не на часі".
Навряд чи НАТО поповнить свої ряди країною, яка має активний воєнний конфлікт з Росією. Тому Бербок просто висловила те, що думає більша частина німецької еліти.
Він пояснив, що Україні зараз потрібно шукати інші способи підвищити свою національну безпеку. Оскільки Північноатлантичний альянс не долучає до себе держав, які мають конфлікти.
"Є приклад Грузії, яка була готовою до вступу в НАТО значно раніше, ніж Україна. Крім того, мала багаторічну велику підтримку населення щодо приєднання до альянсу. Втім зараз у Грузії відсутній навіть план дії щодо членства", – розповів експерт.
Водночас Умланд не вважає, що німецький політикум – проти вступу України в НАТО і ЄС. Оскільки існує офіційна перспектива членства, яка зафіксована в декларації Бухарестського саміту 2008 року.
На жаль, вступ (до НАТО – 24 канал) відбудеться тільки тоді, коли Україні він вже не буде так потрібен. Тобто тоді, коли вже якимось чином вирішиться російсько-український конфлікт,
– підкреслив експерт.
Проте в Європейський Союз Україні вступити простіше. Питання про вступ виникне одразу ж, щойно держава повністю виконає Угоду про асоціацію.
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Україна і членство в НАТО
- Україні ще у 2008 році обіцяли членство у НАТО. Водночас станом на 2021 рік цього не сталося. Тим часом українські території захопила Росія.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг 15 листопада 2021 року заявив, що зараз країни-члени НАТО не досягли консенсусу для повноправного членства України в альянсі. Щоб увійти до НАТО, необхідно відповідати стандартам альянсу.
- Водночас понад 50% українців наразі підтримують вступ до Північноатлантичного альянсу.