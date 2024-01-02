Найбільший політичний здобуток України у 2023 році: політолог назвав свій варіант

У Брюсселі 14 грудня прийняли рішення, що почнуть переговори з Україною щодо членства в ЄС. Євроінтеграція – найбільший політичний здобуток нашої держави на міжнародній арені у 2023 році.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, належне потрібно віддати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

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Історичне рішення

Микола Давидюк зазначив, що Україна могла стати кандидатом у члени ЄС ще після Помаранчевої революції у 2004 році. Однак процес євроінтеграції розпочався тільки зараз. Потужніших політичних здобутків на міжнародній арені в Україні ще не було.

Однозначно це євроінтеграція. Тут треба віддати належне Шольцу. Я думаю, це його лідерство. Те, що вони нам дали перспективу членства та розпочали з нами переговори – це найсильніше, що було на міжнародній арені. Це історичне рішення,

– переконаний він.

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