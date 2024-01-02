Найбільший політичний здобуток України у 2023 році: політолог назвав свій варіант
У Брюсселі 14 грудня прийняли рішення, що почнуть переговори з Україною щодо членства в ЄС. Євроінтеграція – найбільший політичний здобуток нашої держави на міжнародній арені у 2023 році.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, належне потрібно віддати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.
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Історичне рішення
Микола Давидюк зазначив, що Україна могла стати кандидатом у члени ЄС ще після Помаранчевої революції у 2004 році. Однак процес євроінтеграції розпочався тільки зараз. Потужніших політичних здобутків на міжнародній арені в Україні ще не було.
Однозначно це євроінтеграція. Тут треба віддати належне Шольцу. Я думаю, це його лідерство. Те, що вони нам дали перспективу членства та розпочали з нами переговори – це найсильніше, що було на міжнародній арені. Це історичне рішення,
– переконаний він.
Євроінтеграція України: головне
- У Брюсселі під час саміту 14 – 15 грудня прийняли рішення почати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу. Свій голос "за" віддали 26 країн-учасниць.
- Однак для початку переговорів про вступ Україна мала виконати низку вимог Європейського Союзу. Відповідний звіт про рівень виконання буде опублікований у березні 2024 року. Також Єврокомісія має провести оцінку українського законодавства та вирішити чи відповідає воно законодавству ЄС.
- Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова відповіла на питання про вступ України у ЄС. Вона заявила, що краще говорити про роки, аж ніяк не десятиліття. Водночас вона нагадала, що Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія є найближчими до Європейського Союзу з точки зору процесу. З ними вже почали переговори щодо вступу.
- Юрова переконана, що розширення Євросоюзу шляхом залучення нових країн у 2024 році навряд чи буде. Адже переговори не будуть йти так швидко. Водночас Україна зможе поглиблювати свою співпрацю з Євросоюзом навіть у статусі кандидата.