Буде ще одна війна з Росією: які кроки має вчинити Захід, щоб підготуватись до неї

Однією з умов підписання Україною мирної угоди є гарантії безпеки, які вона може отримати. Наразі європейські країни не можуть запропонувати Києву рішення, яке б гарантувало захист від майбутньої агресії Москви.

Проте Європа невдовзі і сама може опинитися в ситуації, коли їй будуть потрібні гарантії безпеки. Про це 24 Каналу розповів директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, наголосивши, що європейські країни мають чітке усвідомлення щодо того, що протистояння з Росією їм уникнути не вдасться.

Читайте також У всьому винен Захід: Путін заявив, що "СВО" – не початок війни, а спроба її закінчити

Чи мала Європа шанс зупинити агресію Росії?

"Вони розуміють, що наступна війна буде. Радники Володимира Путіна вже відкрито говорять, що це війна не тільки проти України, але й проти НАТО та Європи", – підкреслив Добрянський.

Зверніть увагу! Нещодавно Володимир Путін заявив, що у разі якщо Європа розпочне війну з Росією, то невдовзі Кремлю "не буде з ким домовлятися". Він сказав, що Росія не налаштована воювати з Європою, проте, якщо європейські країни почнуть війну, Москва нібито готова "просто зараз" діяти у відповідь. Путін додав, що діє хірургічно в Україні і це не війна в прямому сенсі слова. Якщо ж розпочнеться війна з Європою, "буде інакше".

Європейці також розуміють, що краще допомогти Україні сьогодні, коли вже тривають бойові дії, коли сформована найпотужніша армія в Європі – українська, ніж, за його словами, мати або відкриту війну, або зіткнення з Росією на території країн Балтії чи Середньосхідної Європи.

Все більше європейських лідерів мають розуміння, що ліпше для Європи зупинити Путіна тепер. На жаль, раніше, коли відбувся напад Росії на Грузію, вони не хотіли допомогти. Також вони відповідно не відреагували на репресії проти внутрішніх голосів у Росії. В іншому випадку ми б не бачили, що відбулося в Бучі і інших країнах, де наш ворог наступає,

– наголосив Андрій Добрянський.

Директор із комунікацій Українського конгресу Америки вважає, що тільки тепер Європа відкриває очі на проблему і доходить до висновку, якщо не побороти агресора у найбільшій європейській країні – Україні, то він швидко нападе на інші – менші держави.

Чи можлива війна Європи з Росією?