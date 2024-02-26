Боррель закликав Європу "прокинутися", щоб Путін не зміг перемогти в Україні

Європі слід посилити допомогу Києву, щоб не допустити перемоги Путіна. Має бути розуміння серед європейців, що допомоги потрібно "більше і швидше".

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель. Він вважає, що результат війни може вирішитися найближчими місяцями.

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"Путін і Трамп ще не перемогли, але вони можуть перемогти", – вважає Боррель, тому "Європа має прокинутися".

Голова дипломатії ЄС також зазначив, що Євросоюз уже надав Україні "цивільної, військової, економічної та гуманітарної допомоги" більше, ніж США. Однак, якщо європейці хочуть перемоги України, їм слід пришвидшитись і надати ще більше.

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За словми Борреля, європейські країни не беруть безпосередньої участі у війні в Україні і "не до кінця розуміють", що відбувається.

"Росія – тоталітарний режим, здатний знищувати своїх опонентів, таких як Навальний, ліквідувати мігрантів на європейській землі. Чи хочемо ми, щоб він з'явився на порозі Європи і контролював 36% світового ринку зерна?", – риторично запитав Боррель.

Глава європейської дипломатії наголосив, що Європі час "прокинутися" й усвідомити, в якому небезпечному світі вона існує. Та додав, що європейці мають узяти на себе відповідальність і підвищити власну обороноздатність, щоб бути готовими "до будь-яких вірогідностей".

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